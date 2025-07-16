أحمد شوبير ينعى ميمي عبد الرازق مدرب المصري السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

نعى حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي أحمد شوبير، مدرب المصري البورسعيدي السابق ورئيس لجنة التخطيط بالنادي ميمي عبد الرازق.

ورحل عبد الرازق عن عالمنا مساء اليوم الأربعاء، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، سيتم تشييع الجنازة اليوم من مسجد الكبير المتعال ببورسعيد.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "خالص العزاء في وفاة الكابتن ميمي عبد الرازق مدرب النادي المصري".

وكان عبد الرازق تولى المسؤولية الفنية للنادي المصري البورسعيدي، في آخر جولتين بالدوري المصري الموسم الماضي، خلفا لأنيس بوجلبان المدير الفني السابق للفريق البورسعيدي.

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