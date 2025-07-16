وفاة أحمد فرس أسطورة كرة القدم المغربية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرباط: توفي، الأربعاء، اللاعب المغربي السابق أحمد فرس عن سن يناهز 79 سنة، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

وقدم فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم "أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء المكتب المديري، أحر عبارات التعازي والمواساة إلى عائلة الراحل أحمد فرس، وإلى أسرة كرة القدم المغربية قاطبة، على إثر وفاة أحد رموز الكرة الوطنية".

ويعد فرس من أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم المغربية، ويلقب كثيرون، بـ "مول الكرة"، بالمعنى الذي يجعل منه أبرز لاعب في تاريخ كرة القدم المغربية.

وارتبط فرس على مستوى النوادي بشباب المحمدية، الفريق الذي كان أبرز صناع مجده إلى جانب لاعبين آخرين، أبرزهم الراحل مصطفى عسيلة. كما ارتبط على مستوى المنتخب المغربي بصورة العميد الذي رفع الكأس الوحيدة التي فاز بها المغرب في تاريخ مشاركاته في بطولات أمم إفريقيا، وكان ذلك سنة 1976 بإثيوبيا.

وفرس هو أول لاعب مغربي ينال الكرة الذهبية الإفريقية، وكان ذلك سنة 1975، قبل أن ينالها لاحقا كل من محمد التيمومي وبادو الزاكي ومصطفى حجي.

لعب فرس لفريق واحد طوال مسيرته الكروية، وهو شباب المحمدية، هو الذي طلبته عدة أندية أجنبية، كريال مدريد الإسباني وكوسموس الأميركي لتعزيز صفوفها، لكنه فضل البقاء في فريقه الأصلي.

ولعب فَرس لشباب المحمدية بين عامي 1965 و1982، وفاز بلقب الدوري المغربي في 1981، وقبل ذلك كأس العرش سنتي 1972 و1975، ثم كأس السوبر المغربي سنة 1975، والكأس المغاربية للأندية الفائزة بالكؤوس سنة 1973. كما حصلَ على لقب هداف الدوري عامي 1969 و1973. واعتزل في 1982.

على مستوى المنتخب المغربي، شارك فرس في كأس العالم بالمكسيك سنة 1970، وكان أبرز صناع ملحمة الفوز بالكأس الإفريقية سنة 1976. كما يُعتبر هداف المنتخب المغربي على مر العصور بـ36 هدف. كما أنه الهداف التاريخي للمنتخب المغربي في كؤوس أفريقيا برصيد 6 أهداف في 12 مباراة، وهداف المنتخب المغربي في أولمبياد ميونيخ 1972 برصيد 3 أهداف.

وكانت أول مشاركة لفرس مع المنتخب المغربي في موسم 1965 – 1966، إذ استُدعِيَ لمرافقة منتخب الأمل إلى الجزائر لإجراء لقاء ودي معه، قبل أن يلعب أسابيع بعد ذلك، أول مباراة دولية مع الفريق الوطني الأول ضد سويسرا في مباراة ودية.

