الامارات | دبي تحتضن النسخة الثانية من «ترايثلون دبي T100» نوفمبر المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس دبي الرياضي إطلاق النسخة الثانية من بطولة «ترايثلون دبي T100»، خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر المقبل، بالتعاون مع منظمة محترفي الترايثلون العالمية، ضمن أجندة «تحدي دبي للياقة 30×30».

وأكد المجلس، في بيان، أمس: «إن نسخة 2025 ستكون الأكبر والأفضل من نوعها، من خلال توسيع نطاق المشاركة للهواة في سباقَي المسافة الكاملة (100 كلم) والمسافات القصيرة، إضافة إلى تنظيم فعاليات مخصصة للمدارس، وسباقات تتابع للشركات».

وتشمل سباقات الهواة مسافة 100 كلم (كيلومتران سباحة، و80 كلم دراجات، و18 كلم جرياً)، والمسافات القصيرة (750 متراً سباحة، و20 كلم دراجات، و5 كلم جرياً)، وقد تم فتح باب التسجيل للمشاركة عبر الموقع الرسمي للبطولة.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة، أن استضافة البطولة تعكس التزام دبي تعزيز مكانتها العالمية في السياحة الرياضية، وتتماشى مع مستهدفات «أجندة دبي الاقتصادية D33»، مشيراً إلى أن نسخة 2024 حققت نجاحاً كبيراً، وأن من المتوقع أن تسهم نسخة هذا العام في جذب اهتمام عالمي أوسع ودعم اقتصاد دبي.