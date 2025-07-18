الامارات | «تحدي محارب الجليد» ينطلق في «سكي دبي» 14 سبتمبر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف «سكي دبي»، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، عن النسخة 16 من تحدي محارب الجليد، وذكر بيان صحافي أنه «في يوم الأحد 14 سبتمبر، ستتحول (سكي دبي) إلى مضمار يحتوي على أكثر من 20 عائقاً تتطلب جهداً مكثفاً، مثل تسلق جدران الحبال، والسباحة في المياه الباردة، والتعلق بالسلم الأفقي، وسباق العجلات، والزحف تحت الشبكة، وغير ذلك وسط أجواء ثلجية».

وحققت الفعالية نجاحاً كبيراً في العام الماضي، بمشاركة أكثر من 600 متسابق من 70 دولة.

وانسجاماً مع النسخ الماضية، يستقبل التحدي المشاركين من الجنسين بين 15 و60 عاماً، وينقسم المشاركون في التحدي إلى ثلاث فئات: فئة النخبة (250 درهماً لتذاكر الحجز المبكر و280 درهماً للتذاكر العادية) المخصصة للمشاركين من أصحاب اللياقة البدنية العالية، الذين يمكنهم إنهاء التحدي في أقل من 25 دقيقة، وفئة الأفراد (200 درهم لتذاكر الحجز المبكر و250 درهماً للتذاكر العادية) للمشاركين من مختلف مستويات اللياقة، وفئة الفرق (190 درهماً للشخص لتذاكر الحجز المبكر، و200 درهم للشخص للتذاكر العادية) المخصصة للمجموعات من خمسة أشخاص، والتي تُشكّل طريقة فعالة لتعزيز مهارات التعاون بين أعضاء فرق العمل، وتقوية أواصر العلاقة بين الأصدقاء.

ويمكن التسجيل في الفعالية عبر الموقع الإلكتروني Premieronline في موعد أقصاه 12 سبتمبر.

ويحصل المشاركون الذين يكملون التحدي على ميدالية مميزة، إضافة إلى القميص الخاص بالتحدي، بعد إعادة شريحة التوقيت الخاصة بهم عند خط النهاية.