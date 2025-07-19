الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استغناء

كشف حارس مرمى يلعب لأحد أندية دوري الدرجة الأولى، أنه علم بقرار الاستغناء عن خدماته بعد أن نشر النادي الخبر عبر حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، في وقتٍ كانت الإدارة لاتزال تفاوضه لتجديد العقد!

رواتب

رفع نادٍ في دوري الدرجة الأولى سقف الرواتب المعروضة على اللاعبين بشكل ملحوظ، ما أسهم في جذب عدد من اللاعبين للتوقيع معه، متخلياً بذلك عن قاعدة قديمة كانت سبباً في ابتعاد اللاعبين عنه.

«ويلنتون»

اقترب أحد أندية دوري المحترفين من التعاقد مع لاعب نادي فلومينينسي البرازيلي، زي ويلنتون، الذي شارك مع فريقه في كأس العالم للأندية التي أُقيمت أخيراً في الولايات المتحدة الأميركية.

اقتراح

اقترح مدرّب حرّاس مرمى على اتحاد كرة القدم، إلزام أندية المراحل السنية بإشراك حارسين خلال المباراة الواحدة، بهدف منح الحراس الصاعدين فرصاً مبكرة لاكتساب الخبرة والمشاركة الفعلية.

معسكر

تخلّف مشرف على الكرة في أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين عن مرافقة فريقه في المعسكر الخارجي المقام في إحدى الدول الأوروبية، مُعللاً السبب بظروف خاصة، من دون أن يُحدد ما إذا كان سيلتحق بالبعثة أم سيظل في الدولة لحين عودة الفريق.

استياء

تسود حالة من الاستياء داخل إدارة أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين تجاه إدارة نادٍ آخر، وذلك على خلفية تدخل الأخيرة في صفقة لاعب محلي كانت على وشك إتمامها، وتقديم عرض مالي أعلى للاعب ولناديه، ما أدى إلى فقدان الصفقة في اللحظات الأخيرة.

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