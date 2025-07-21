الامارات | كلباء يتعاقد مع أحمد نورالله.. وينهي عقد بيسا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي كلباء لكرة القدم تعاقدها مع اللاعب الإيراني، أحمد نورالله، بعقد يمتد موسمين، قادماً من نادي الوحدة، في صفقة انتقال حر، مبينة على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، أنه سينضم إلى الفريق الأول لـ«النمور» بداية من الموسم المقبل في دوري أدنوك للمحترفين.

ويبلغ نورالله من العمر 31 عاماً، ويشغل مركز خط الوسط، إضافة إلى مركز لاعب الارتكاز، إذ سبق له اللعب في شباب الأهلي والوحدة، ويُعرف بقدرته على تسجيل الأهداف من خارج منطقة الجزاء، إلى جانب كونه صانع ألعاب مميزاً، وحضر توقيع العقد رئيس شركة كلباء لكرة القدم، محمد عبيد اليماحي.

في المقابل، أعلن النادي إنهاء عقد اللاعب الإيطالي من أصل أرجنتيني، دانييل بيسا، بالتراضي، موجهاً له الشكر على الجهود التي بذلها خلال فترة تمثيله للفريق الأول في المواسم الماضية.

وكان بيسا، البالغ من العمر 32 عاماً، قد انضم إلى صفوف كلباء قادماً من فيرونا الإيطالي في موسم 2022، ويُعد من أبرز لاعبي خط الوسط، إذ سبق له تمثيل منتخب إيطاليا للشباب، كما لعب لنادي إنتر ميلان.

وشارك بيسا مع فريق كلباء في 79 مباراة على مدار المواسم الثلاثة الماضية، سجل خلالها 21 هدفاً، وأسهم في صناعة عدد كبير من الأهداف لزملائه في الفريق.