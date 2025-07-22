الامارات | 10 لاعبين يتنافسون على «الكرة الذهبية» لموسم 2025-2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية قائمة المرشحين لجوائز الأفضل في الموسم الكروي 2024-2025، التي سيتم توزيعها في حفل يُقام يوم التاسع من أغسطس المقبل بقصر الإمارات.

وتصدر قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب (الكرة الذهبية) ثنائي العين كودجو لابا وأليخاندرو روميرو، إلى جانب ثلاثي شباب الأهلي كارتابيا وسردار آزمون وفراس بالعربي، وكايو لوكاس من الشارقة، كما ضمت القائمة مهدي قائدي (كلباء)، عمر خريبين (الوحدة)، فابيو ليما (الوصل)، نبيل فقير (الجزيرة).

أما جائزة أفضل لاعب تحت 23 عاماً (الفتى الذهبي)، فضمت رينان فيكتور دا سيلفا وجويلهيرم دا سيلفا (شباب الأهلي)، ومروان أزرقان (النصر)، وماتياس بالاسيوس (العين)، وبراهيما ديارا وروبن كانيدو (الوحدة)، إضافة إلى ليثيري سيلفا (عجمان)، سياكا سيديبي (الوصل)، جويلهيرمي بيرو (الشارقة)، ومامادو كوليبالي (الجزيرة).

وفي فئة أفضل حارس مرمى (القفاز الذهبي)، يتنافس كل من سلطان المنذري (كلباء)، وحمد المقبالي (شباب الأهلي)، وعادل الحوسني (الشارقة)، وعلي خصيف (الجزيرة)، وخالد عيسى (العين).

أما جائزة أفضل مدرب (القائد)، فتم ترشيح كل من باولو سوزا (شباب الأهلي)، وميلوش ميلوييفيتش (الوصل)، وأولاريو كوزمين (الشارقة)، وعبدالمجيد إبراهيم (خورفكان).

وفي فئة «أفضل لاعب من اختيار الجمهور»، اختير ستة لاعبين من شباب الأهلي، هم: كارتابيا، وبالا، وسردار آزمون، ولوكا ميليفويفيتش، وحارب سهيل، ويحيى الغساني، كما ضمت أربعة من العين: كودجو لابا، وأليخاندرو وروميرو، ويحيى نادر، وسفيان رحيمي.

وضمت من الشارقة كلاً من فراس بالعربي، وعادل تاعرابت، وكايو لوكاس، وماجد حسن، إلى جانب فابيو ليما، ونيكولاس خيمينيز، وعلي صالح من الوصل، كما شملت لاعبي الجزيرة: نبيل فقير، ومحمد النني، وعبدالله رمضان، إضافة إلى عمر خريبين ولوكاس بيمنتا (الوحدة)، ومروان أزرقان وحسين مهدي (النصر)، وجونيور وليثيري سيلفا (عجمان)، ومهدي قائدي (كلباء)، وطارق تيسودالي (خورفكان)، ويوسف نيكتيه (بني ياس)، أناتولي (البطائح).