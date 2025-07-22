الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغيير

تتجه إدارة ألعاب جماعية، في أحد الأندية التي تنافس على الألقاب، لتغيير كامل للمحترفين الأجانب في الفريق الأول لكرة السلة بالنادي، وتدعيمه بصفقات نوعية، في ظل السعي للحفاظ على إنجازات الموسم الماضي، والارتقاء بمستوى المنافسة في البطولات المختلفة بالموسم الجديد.