الامارات | خورفكان يهزم لافنيتز.. ويتعاقد مع الهولندي سيرانو

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شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يهزم لافنيتز.. ويتعاقد مع الهولندي سيرانو والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي خورفكان لكرة القدم تعاقدها مع المدافع الهولندي، سيرانو سييمور، قادماً من نادي إكسيلسيور في الدوري الهولندي، وقيده ضمن فئة المقيمين.
من جهة أخرى، فاز فريق خورفكان على فريق إس لافنيتز بثلاثة أهداف دون رد، في أولى مبارياته الودية ضمن المعسكر الخارجي المقام في النمسا.
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