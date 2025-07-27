الامارات | ختام أسبوع «أنا رياضي» في نادي دبا الحصن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم نادي دبا الحصن الرياضي الثقافي، أول من أمس، فعاليات أسبوع «أنا رياضي» الذي نُظم ضمن برنامج «صيف الشارقة الرياضي - عطلتنا غير»، برعاية من مجلس الشارقة الرياضي، محققاً نجاحاً لافتاً من حيث الحضور والمشاركة وتنوّع الأنشطة.

وانطلقت ختام الفعاليات بسلسلة من الأنشطة الرياضية والمعرفية والترفيهية التي عكست حرص النادي على بناء شخصية متوازنة للناشئة تجمع بين اللياقة البدنية والوعي الثقافي، حيث شهد اليوم الأخير تنظيم سباق جري حماسي لفئتي «الصغار والبراعم»، أقيم في الممشى المطاطي بالقناة المائية بمدينة دبا الحصن، وسط تفاعل جماهيري.

وأسفرت نتائج السباق عن فوز سعيد الظهوري بالمركز الأول في فئة الصغار، بينما فاز عبدالله الطنيجي في فئة البراعم.