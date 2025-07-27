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الامارات | ختام أسبوع «أنا رياضي» في نادي دبا الحصن

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الشارقة - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | ختام أسبوع «أنا رياضي» في نادي دبا الحصن 1/2
  • الامارات | ختام أسبوع «أنا رياضي» في نادي دبا الحصن 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم نادي دبا الحصن الرياضي الثقافي، أول من أمس، فعاليات أسبوع «أنا رياضي» الذي نُظم ضمن برنامج «صيف الشارقة الرياضي - عطلتنا غير»، برعاية من مجلس الشارقة الرياضي، محققاً نجاحاً لافتاً من حيث الحضور والمشاركة وتنوّع الأنشطة.

وانطلقت ختام الفعاليات بسلسلة من الأنشطة والمعرفية والترفيهية التي عكست حرص النادي على بناء شخصية متوازنة للناشئة تجمع بين اللياقة البدنية والوعي الثقافي، حيث شهد اليوم الأخير تنظيم سباق جري حماسي لفئتي «الصغار والبراعم»، أقيم في الممشى المطاطي بالقناة المائية بمدينة دبا الحصن، وسط تفاعل جماهيري.

وأسفرت نتائج السباق عن فوز سعيد الظهوري بالمركز الأول في فئة الصغار، بينما فاز عبدالله الطنيجي في فئة البراعم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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