الامارات | نبيل فقير: حاتم بن عرفة مصدر إلهامي في كرة القدم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب نادي الجزيرة، الفرنسي نبيل فقير، أنه يستمتع بخوضه تجربة اللعب مع «فخر أبوظبي»، كاشفاً عن العديد من التفاصيل التي تخص مسيرته مع كرة القدم.

وتحدث فقير للموقع الرسمي لنادي الجزيرة، مبيناً أن اللاعب الفرنسي حاتم بن عرفة يُعد مصدر إلهامه، وقال: «لقد تابعته كثيراً عندما كنت صغيراً، ولقد كان مصدر إلهامي وتعلمت منه الكثير، عندما كان لاعباً في نادي ليون».

وأشار لاعب منتخب فرنسا السابق إلى أنه سعيد جداً باستمراره مع الجزيرة في الموسم المقبل، وقال: «أستمتع جداً بتجربتي مع النادي، وأتمنّى أن نحقق نتائج جيدة في الموسم المقبل، وأن أقدم مستويات تساعد الفريق على تحقيق الانتصارات».

أما بالنسبة إلى المركز المفضل له في الملعب، قال: «أنا أفضل دائماً أن أكون صانع ألعاب، صحيح أنني ألعب في مراكز الهجوم الأخرى، لكني أفضل صناعة اللعب».

وأضاف: «كنت أشاهد مباريات حاتم بن عرفة، وأشعر بأنه في كل مرة يشعرني بمصدر إلهام كبير، يلعب في اليمين ويلعب في اليسار، كان مميزاً للغاية».

واختار لاعب الجزيرة، النجم ليونيل ميسي كأفضل لاعب في التاريخ، وقال: «عندما نتحدث عن ميسي، فإننا نعني أفضل لاعب رقم 10 في تاريخ كرة القدم، وهو يلعب في كل المراكز بحرية تامة». وأشار إلى أن الموهبة التي يمتلكها لاعب كرة القدم عليه أن يطوّرها وأن يعمل على تقديمها بشكل أفضل، لافتاً إلى أنه لا يمكن الحديث عن بزوغ موهبة والعمل عليها في سن متقدمة مثل 18 عاماً.

وأبدى فقير إعجابه بالمستويات التي يقدمها نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، عثمان ديمبلي، وقال: «يمتلك مهارات مذهلة، وأعتقد أنه اللاعب الوحيد حالياً الذي أعتبره صانع ألعاب كلاسيكياً».

ورداً على سؤال حول رأيه بشأن تطور كرة القدم، قال: «في الماضي كرة القدم كانت تعتمد على المتعة، ولكن حالياً الأرقام وصناعة الأهداف وإحرازها هي الأهم».

يُذكر أن نبيل فقير خاض 28 مباراة مع نادي الجزيرة في جميع المسابقات، ونجح في تسجيل تسعة أهداف، وقدم خمس تمريرات حاسمة إلى زملائه.