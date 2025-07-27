شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يصرفون جزءا من المستحقات المتأخرة فى الساعات الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرف لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جزءًا من مستحقاتهم المالية المتأخرة خلال الساعات القليلة الماضية، في خطوة تهدف إلى تهدئة الأوضاع داخل صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وجاءت عملية الصرف بناءً على وعود سابقة من إدارة النادي، في ظل سعيها لإنهاء أزمة المستحقات المتأخرة التي تكررت خلال المواسم الأخيرة، والتي تسببت في حالة من التوتر بين اللاعبين خلال فترة الإعداد الأخيرة.

ووفقًا لمصدر داخل الزمالك، حصل اللاعبون على نسبة من العقود السنوية، بينما وعدت الإدارة بصرف باقي المستحقات على دفعات خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه سيتم تطبيق نظام جديد للمستحقات في الموسم الجديد.

ويستعد الزمالك لخوض منافسات الموسم الجديد تحت قيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، الذي طالب بضرورة إنهاء أية أزمات مالية للحفاظ على تركيز اللاعبين.

ومن المنتظر أن يشهد الأسبوع المقبل تحركات جديدة من إدارة الزمالك على صعيد الملف المالي، سواء باستكمال صرف الدفعات المتبقية أو تسوية بعض المستحقات المتأخرة للجهاز الفني والمعاونين.