شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مباريات سيراميكا حامل اللقب فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجريت عصر اليوم الأحد، قرعة بطولة كأس عاصمة مصر، بمركز المنتخبات الوطنية فى السادس من أكتوبر.

وأسفرت عن وقوع فريق سيراميكا حامل اللقب، فى المجموعة الأولى، وجاءت كالتالي: الأهلي، سيراميكا، فاركو، طلائع الجيش، إنبي، غزل المحلة، المقاولون العرب.

وجاء ترتيب مباريات سيراميكا كالتالي:

الجولة الأولى: طلائع الجيش وسيراميكا .. استاد جهاز الرياضة

الجولة الثانية: سيراميكا والأهلى .. استاد السلام

الجولة الرابعة: سيراميكا وفاركو .. استاد هيئة قناة السويس

الجولة الخامسة: إنبى وسيراميكا .. استاد بتروسبورت

الجولة السادسة: غزل المحلة وسيراميكا .. استاد غزل المحلة

الجولة السابعة: سيراميكا والمقاولون العرب .. استاد هيئة قناة السويس



سيراميكا

كما أجريت عصر اليوم الأحد، قرعة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2025/2026، بمركز المنتخبات الوطنية فى السادس من أكتوبر، والتى اسفرت عن مواجهة قوية لسيراميكا أمام الزمالك فى الأسبوع الأول، ومواجهة الأهلى فى الأسبوع السابع، ومع بيراميدز فى الجولة الثامنة عشر، وسيكون راحة فى الجولة الرابعة.

وجاءت مواجهات فريق سيراميكا، على النحو التالي:

الجولة الأولى: سيراميكا والزمالك .. استاد هيئة قناة السويس

الجولة الثانية: زد إف سى وسيراميكا .. استاد القاهرة

الجولة الثالثة: سيراميكا وإنبى .. استاد هيئة قناة السويس

الجولة الخامسة المقاولون العرب وسيراميكا .. استاد المقاولون العرب

الجولة السادسة: سيراميكا وسموحة .. استاد هيئة قناة السويس

الجولة السابعة: الأهلى وسيراميكا .. استاد القاهرة

الجولة الثامنة: سيراميكا ومودرن سبورت .. استاد هيئة قناة السويس

الجولة التاسعة: الجونة وسيراميكا .. استاد خالد بشارة

الجولة العاشرة: حرس الحدود وسيراميكا .. استاد حرس الحدود

الجولة الحادية عشر: سيراميكا وطلائع الجيش .. استاد هيئة قناة السويس

الجولة الثانية عشر: كهرباء الإسماعيلية وسيراميكا .. استاد الإسماعيلية

الجولة الثالثة عشر: سيراميكا وبتروجت .. استاد هيئة قناة السويس

الجولة الرابعة عشر: فاركو وسيراميكا .. استاد حرس الحدود

الجولة الخامسة عشر: سيراميكا والاتحاد السكندرى .. استاد هيئة قناة السويس

الجولة السادسة عشر: المصرى وسيراميكا .. استاد السويس الجديد

الجولة السابعة عشر: سيراميكا وغزل المحلة .. استاد هيئة قناة السويس

الجولة الثامنة عشر: بيراميدز وسيراميكا .. استاد الدفاع الجوى

الجولة التاسعة عشر: سيراميكا والإسماعيلية .. استاد هيئة قناة السويس

الجولة العشرون: وادى دجلة وسيراميكا .. استاد السلام

الجولة الحادية والعشرون: سيراميكا والبنك الأهلى .. استاد هيئة قناة السويس