شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات الإسماعيلى فى كأس عاصمة مصر بالموسم الجديد.. البداية مع الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع فريق الإسماعيلى فى المجموعة الثانية من مجموعات بطولة كأس عاصمة مصر، خلال القرعة التى أقيمت بمركز المنتخبات الوطنية فى السادس من أكتوبر، مع كل من بيراميدز والجونة ووادى دجلة ومودرن سبورت وبتروجت والبنك الأهلى.

وجاء ترتيب مواجهات الإسماعيلى فى كأس عاصمة مصر كالتالى:

الجولة الأولى - ضد الجونة على استاد الإسماعيلية

الجولة الثانية - ضد بتروجت على استاد الكلية الحربية

الجولة الثالثة - ضد بيراميدز على استاد 30 يونيو

الجولة الرابعة - ضد مودرن سبورت على استاد الإسماعيلية

الجولة الخامسة - راحة

الجولة السادسة - ضد البنك الأهلي على استاد القاهرة

الجولة السابعة - ضد وادي دجلة على استاد الإسماعيلية

جدير بالذكر أن نظام البطولة يقوم على تأهل أول فريقين من المجموعة مباشرةً إلى دور الثمانية بجانب أفضل فريقين من أصحاب المركز الثالث.

وجاء جدول مباريات الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026 كالتالى:

الجولة الأولى - ضد بتروجت "استاد الإسماعيلية"

الجولة الثانية - ضد بيراميدز "30 يونيو"

الجولة الثالثة - ضد الاتحاد السكندري "استاد الإسماعيلية"

الجولة الرابعة - ضد طلائع الجيش "استاد جهاز الرياضة"

الجولة الخامسة - ضد غزل المحلة "استاد الإسماعيلية"

الجولة السادسة - ضد زد "استاد القاهرة"

الجولة السابعة - ضد الزمالك "استاد الإسماعيلية"

الجولة الثامنة - ضد إنبي "بتروسبورت"

الجولة التاسعة - ضد البنك الأهلي "استاد الإسماعيلية"

الجولة العاشرة - ضد سموحة "الإسكندرية"

الجولة الحادية عشرة - ضد حرس الحدود "استاد الإسماعيلية"

الجولة الثانية عشرة - ضد فاركو "الإسكندرية"

الجولة الثالثة عشرة - ضد كهرباء الإسماعيلية "استاد الإسماعيلية"

الجولة الرابعة عشرة - ضد الأهلي "برج العرب"

الجولة الخامسة عشرة - ضد المقاولون العرب "استاد الإسماعيلية"

الجولة السادسة عشرة - ضد مودرن سبورت

الجولة السابعة عشرة - باي ❌

الجولة الثامنة عشرة - ضد وادي دجلة "استاد الإسماعيلية"

الجولة التاسعة عشرة - ضد سيراميكا "المقاولون العرب"

الجولة العشرون - ضد الجونة "استاد الإسماعيلية"

الجولة الحادية والعشرون - ضد المصري "السويس الجديد"