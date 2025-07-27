شكرا لقرائتكم خبر عن الإثيوبى إيمانويل تارفا يجتاز الكشف الطبى فى بتروجت ويشارك بالمران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتاز الإثيوبى إيمانويل تارفا مدافع سان جورج الإثيوبى، الكشف الطبى فى بتروجت ووقع على عقد لمدة موسمين، لتدعيم خط دفاع الفريق البترولى خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وشارك الإثيوبى إيمانويل تارفا فى تدريب بتروجت، ومن المقرر أن يدفع به سيد عيد المدير الفنى لفريق بتروجت فى ودية الجونة غدا الاثنين من أجل الانسجام مع لاعبى الفريق البترولى.

ويلتقى فريق بتروجت مع الجونة غدا الإثنين وديا، وثم يواجه مودرن سبورت يوم الخميس 31 يوليو فى تمام الخامسة مساءً فى سابع ودياته استعدادا لبطولة الدورى.

وكان الفريق قد خاض 4 مباريات ودية حتى الآن، خسر فى الأولى أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، وفاز فى الثانية على وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما تعادل سلبياً مع حرس الحدود فى المباراة الثالثة، وأخيرا الفوز على وى بهدف نظيف.

ويسعى سيد عيد، المدير الفنى لفريق بتروجت، لتجهيز كل العناصر بشكل قوى من أجل بداية قوية للموسم الجديد، بعدما رفض فى التفريط فى أى لاعب خلال هذه الفترة والتى يأتى أبرزهم حامد حمدان، وتوفيق محمد وهادى رياض.

جدول مباريات بتروجت فى الدوري:

الجولة الأولى: الإسماعيلى × بتروجت

الجولة الثانية: بتروجت × كهرباء الإسماعيلية

الجولة الثالثة: وادى دجلة × بتروجت

الجولة الرابعة: بتروجت × المقاولون العرب

الجولة الخامسة: سموحة × بتروجت

الجولة السادسة: بتروجت × البنك الأهلي

الجولة السابعة: الجونة × بتروجت

الجولة الثامنة: بتروجت × غزل المحلة

الجولة التاسعة: المصرى × بتروجت

الجولة العاشرة: بتروجت × بيراميدز

الجولة الحادية عشرة: زد × بتروجت

الجولة الثانية عشرة: بتروجت × الأهلي

الجولة الثالثة عشرة: سيراميكا × بتروجت

الجولة الرابعة عشرة: بتروجت × حرس الحدود

الجولة الخامسة عشرة: راحة

الجولة السادسة عشرة: الزمالك × بتروجت

الجولة السابعة عشرة: بتروجت × إنبي

الجولة الثامنة عشرة: فاركو × بتروجت

الجولة التاسعة عشرة: بتروجت × الاتحاد السكندري

الجولة العشرون: مودرن سبورت × بتروجت

الجولة الحادية والعشرون: بتروجت × طلائع الجيش