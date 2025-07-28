الامارات | النصر يتعادل مع الوحدة في رابعة تجاربه الودية بمعسكر ألمانيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل فريق النصر استعداداته الجادة للموسم الكروي الجديد 2025-2026، حيث تعادل من دون أهداف مع الوحدة، في المواجهة الودية الرابعة التي جمعت الفريقين ضمن معسكرهما الإعدادي المقام حالياً في ألمانيا.

وجاءت المباراة متكافئة في معظم فتراتها، حيث حرص الجهازان الفنيان على تجربة أكبر عدد ممكن من اللاعبين، والوقوف على الجاهزية الفنية والبدنية للعناصر المختلفة، وسط أجواء تنافسية تميزت بالندية والانضباط، وشهدت تشكيلة النصر في هذه المواجهة غياب عدد من اللاعبين، هم: الإيراني مهدي قائدي، وعبدالله توريه، وحسين مهدي، وعدلي حاتم، إلى جانب مروان أزركان، وذلك لأسباب مختلفة.

وكان «العميد» قد خاض ثلاث مباريات ودية سابقة خلال المعسكر، افتتحها بانتصار مثير على فريق شبفوج لاندسهوت الألماني بنتيجة 3-2، ثم تعادل مع فا إف بي أيششتات بهدف لكل فريق، قبل أن يحقق فوزاً لافتاً على فريق هانكوفين هيلينغ بثلاثة أهداف دون رد، أظهر خلالها الفريق تطوراً ملحوظاً في الأداء الجماعي والانسجام بين اللاعبين.

ويستمر معسكر النصر الخارجي حتى 31 يوليو الجاري، حيث يحرص الجهاز الفني على استثمار فترة الإعداد بشكل مثالي، من خلال رفع معدلات اللياقة البدنية، وتحسين الجوانب التكتيكية، وتجهيز الفريق بأفضل صورة ممكنة قبل العودة إلى دبي وبدء منافسات الموسم الجديد، الذي يطمح خلاله «العميد» إلى المنافسة على مراكز متقدمة في دوري أدنوك للمحترفين، والظهور بصورة مغايرة عن المواسم الماضية.