الامارات | منتخب الإمارات يواجه ليتشي الإيطالي الخميس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد المنتخب الوطني لكرة القدم لخوض أولى تجاربه الودية في معسكره الحالي المقام في النمسا ضمن برنامج إعداده لمنافسات الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، وسيلتقي منتخبنا في الودية الأولى فريق نادي ليتشي الإيطالي يوم الخميس المقبل الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت النمسا (السابعة والنصف بتوقيت الإمارات) في تجربة يسعى خلالها الجهاز الفني بقيادة الروماني كوزمين أولاريو للاطمئنان على الحالة البدنية للاعبين بعد سلسلة من التدريبات.

وقال إسماعيل راشد عضو الجهاز الإداري للمنتخب الوطني أن أجواء معسكر النمسا مُبشرة وكل أعضاء المنتخب بمن فيهم أعضاء الجهاز الفني والطبي يقومون بأدوارهم على أكمل وجه, ويؤدي اللاعبون تدريباتهم بكل جدية ونشاط ، مشيراً إلى أن المعسكر الحالي يُعد في غاية الأهمية كونه يأتي قبل انطلاق الموسم الكروي.

وأضاف إلى أن صفوف الأبيض مكتملة ولا توجد غيابات باستثناء لاعب نادي الشارقة ماجد حسن الذي غادر المعسكر بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية إصابته وحاجته للعلاج والراحة، وكانت الإصابة قد لحقت به خلال مشاركته مع ناديه في احدى المباريات الودية.

وأشاد إسماعيل راشد بتعاون الأندية مع إدارة المنتخب وتسهيل مهمة وصول اللاعبين والتحاقهم بمعسكر الأبيض، مؤكداً أهمية تعاون جميع الأطراف والالتفاف حول المنتخب خلال هذه الفترة من أجل بلوغ الهدف المنشود.