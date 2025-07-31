شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يعود إلى التدريبات بعد انتهاء الراحة استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يعود فريق البنك الأهلى لاستئناف التدريبات بمقر النادى بالقاهرة، اليوم الخميس، بعد انتهاء راحة الـ48 ساعة التى منحها الجهاز الفنى للاعبين، عقب انتهاء معسكر برج العرب الذى أقيم مؤخراً استعداداً للموسم المقبل 2025-2026، حيث تخلل المعسكر عدة تجارب ودية.

ويلتقى البنك الأهلى مع غزل المحلة، فى الثامنة مساء الأحد الموافق العاشر من أغسطس المقبل، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى.

واختتم البنك الأهلى معسكره المغلق ببرج العرب بالفوز وديا على فريق طلائع الجيش بثنائية أحرزها أسامة فيصل، أحمد امين قفة.

وأعلن مسئولو نادى البنك الأهلى تعاقدهم مع 8 لاعبين بشكل رسمى خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارى، حتى الآن، وهم، مصطفى شلبى قادماً من الزمالك لمدة 3 مواسم، أحمد ياسين لمدة موسمين، أحمد متعب 3 مواسم، مصطفى دويدار 3 مواسم، يسرى وحيد لاعب الوسط المهاجم لمدة ثلاث مواسم، محمد أشرف بن شرقى لاعب خط وسط غزل المحلة السابق لمدة 4 مواسم، عمرو الجزار لمدة 3 مواسم، وأحمد قفة 3 مواسم.



من جانبه، كان أشرف نصار، رئيس مجلس إدارة نادى البنك الأهلى، زار الفريق فى معسكره المغلق ببرج العرب، وعقد اجتماعا مع الجهاز الفنى واللاعبين لتحفيزهم قبل انطلاق مشوار منافسات الموسم الجديد.

وطالبهم رئيس النادى ببذل أقصى درجات الجهد والتركيز فى التدريبات ودخول جميع المواجهات بهدف الفوز دون غيره حتى نحقق الأهداف التى كانت قريبة جدا فى الموسم الماضى.

وأكد نصار على ثقته الكبيرة فى الجهاز الفنى واللاعبين وقدرتهم على تحمل المسؤولية والوصول لأبعد نقطة فى جميع المنافسات، وفى ختام الاجتماع تعاهد الجميع على تقديم موسم متميز يليق باسم ومكانة نادى البنك الأهلى.