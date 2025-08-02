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الامارات | رفض طلب ريال مدريد بتأجيل مباراته الافتتاحية في الدوري

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مدريد - رويترز 0 تبليغ

  • الامارات | رفض طلب ريال مدريد بتأجيل مباراته الافتتاحية في الدوري 1/2
  • الامارات | رفض طلب ريال مدريد بتأجيل مباراته الافتتاحية في الدوري 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت تقارير محلية أن ريال مدريد سيستهل مشواره بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بمباراة على ملعبه أمام أوساسونا، كما كان مقرراً، بعد أن رفض الاتحاد الإسباني للعبة طلبه تأجيل اللقاء المقرر في 19 أغسطس.

وكان ريال مدريد طلب، وفقاً لتقارير محلية، الحصول على فترة راحة أطول للاستعداد جيداً للموسم الجديد، بعد مشاركته في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة، حيث خسر أمام باريس سان جيرمان في قبل النهائي في التاسع من يوليو الماضي.

وذكرت تقارير أن لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني رأت أنه من أجل الحفاظ على نزاهة المسابقة فإن «القوة القاهرة فقط هي التي تبرر تغيير الجدول رسمياً، وهو أمر لا ينطبق على حالة ريال مدريد».

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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