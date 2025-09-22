شرطة ولاية النيل الأبيض تفكك شبكة إجرامية إرتكبت أنشطة إجرامية خاصة بالقتل العمد والسلب والنهب تحت تهديد السلاح

تمكن فريق ميداني متخصص من شرطة ولاية النيل الأبيض فرعية مباحث ربك من تفكيك شبكة إجرامية تعمل علي ترويع المواطنين وممارسة أنشطة إجرامية خاصة بإرتكاب جرائم القتل العمد والأذي الجسيم والسلب والنهب تحت تهديد السلاح

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن خلفية البلاغات تعود الي توفر معلومات ميدانية لفرعية مباحث ربك عن النشاط الإجرامي لعناصر الشبكة بموجب ذلك تم تكوين فريق ميداني متخصص للإيقاع بعناصر الشبكة ووضع حدا لنشاطهم الإجرامي ومن خلال الجهود البحثية الميدانية توصل الفريق الميداني لهوية المشتبه بهم وموقع تواجدهم بدقة ومن خلال تنفيذ عملية مداهمة نوعية للموقع مثار المعلومة أسفرت نتائجها عن ضبط عدد ( 4) متهمين (أ.ح) ، (ج.ج) ،(م.ع) ، (ع.د) وبحوزتهم قنبلة يدوية (قرنيت ) ، بندقية كلاشنكوف ، عدد 3 خزن فارغة وخزنة تحتوي على (30) طلق ناري وإتخاذ إجراءات بلاغ في مواجهتهم تحت المواد (130و139و175) المتعلقة بالقتل العمد والأذي الجسيم والنهب

ولازالت الجهود مستمرة لتعقب بقية أفراد الشبكة (ع.م) و (ع.م.أ) و (أ.ع) (ح.ي) وفقا لافادات المقبوض عليهم وضبطهم وإدراجهم بحيثيات البلاغات توطئة لتقديم جميع المتهمين للعدالة