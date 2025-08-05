"أن بي ايه": سبيرز يجدد عقد فوكس مقابل 229 مليون دولار

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : مدّد اللاعب ديأرون فوكس عقده مع سان انتونيو سبيرز المنافس في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين لأربع سنوات مقابل 229 مليون دولار أميركي، وفقا لما أفادت به العديد من التقارير الاعلامية الاثنين.

وانضم فوكس الذي كان سيصبح لاعبا حرا العام المقبل لكنه سيرتدي الآن قميص سبيرز حتى موسم 2029 2030 بحسب ما ذكرته شبكتا "إي أس بي أن" و"ذي أتلتيك"، الى صفوف سبيرز بصفقة تبادل مع ساكرامنتو كينغز في شباط/فبراير الماضي.

وبلغ معدل فوكس الذي شارك في مباراة "كل النجوم" لعام 2023 وحل في صدارة ترتيب سارقي الكرات في الدوري عام 2024، 19.7 نقطة و6.8 تمريرات حاسمة و4.3 متابعات و1.5 كرات مسروقة في المباراة الواحدة في 17 مباراة خاضها مع سبيرز الموسم الماضي، قبل أن يخضع لجراحة في إصبعه الصغير الأيسر في آذار/مارس أبعدته عن الفترة المتبقية من الموسم.

وسبق لفوكس أن لعب في صفوف ساكرامنتو لأكثر من سبعة مواسم وبلغ معدله في هذه الفترة 21.5 نقطة و6.1 تمريرة حاسمة و3.9 متابعات و1.4 كرات مسروقة في المباراة الواحدة.

وبات إبن الـ 27 عاما أحد ركائز تركيبة سبيرز للمستقبل الى جانب نجم الارتكاز الفرنسي فيكتور ويمبانياما.