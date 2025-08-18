هدف ملغى للأسطورة الألماني توماس مولر في أولى مبارياته الرسمية بألوان فانكوفر

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : خاض النجم الألماني توماس مولر باكورة مبارياته في صفوف فريقه الجديد فانكوفر وايتكابس التي انتهت بتعادله مع هيوستن دينامو 1 1 ضمن الدوري الأميركي لكرة القدم.

ووقع مولر (35 عاما) عقدا حتى نهاية موسم 2025 خلال الشهر الحالي، مع خيار البقاء لموسم إضافي حتى نهاية عام 2026.

وأعلن الألماني قبل أسبوعين رحيله عن بايرن ميونيخ صوب أميركا الشمالية بعد 25 عاما قضاها ضمن أسوار النادي البافاري أحرز خلالها 13 لقبا في الدوري الألماني.

شارك مولر الفائز بكأس العالم مع منتخب ألمانيا عام 2014 في البرازيل، بديلا في الدقيقة 61 وسط استقبال حار من الجمهور الذي تواجد في المدرجات وبلغ 26301 متفرج على ملعب "بي سي بلايس ستاديوم" خلال فترة التحمية ولدى دخوله.

وبعد دقائق قليلة من مشاركته نجح مولر في هز الشباك لكن الهدف لم يحتسب بداعي التسلل.

وقال مولر بعد المباراة الذي أدرك فيها الفريق المنافس التعادل في الوقت بدل الضائع "لدي مشاعر متضاربة، النتيجة مخيبة بصراحة. انا سعيد لتواجدي هنا، الجمهور كان مدهشا".