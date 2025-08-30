المغرب بطلا لأمم أفريقيا للاعبين المحليين في كرة القدم

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرباط: فاز المنتخب المغربي بكأس أمم إفريقيا للمحليين (شان)، توتال إنيرجيز، (باموجا) 2024، بعد انتصاره، في نهائي البطولة على مدغشقر بثلاثة أهداف لاثنين، وذلك على أرضية ملعب "موي الدولي الرياضي"، كاساراني، في العاصمة الكينية نيروبي .

يومنح هذا الفوز منتخب المغرب جائزة مالية قدرها 3.5 مليون دولار، بينما نال منتخب مدغشقر الميدالية الفضية ومبلغ 1.2 مليون دولار.

وأضاف المنتخب المغربي بهذا التتويج لقبا ثالثا إلى رصيده، بعد دورتي المغرب – 2018 والكاميرون – 2020.

وفضلا عن كأس البطولة، فاز المهاجم المغربي أسامة المليوني بجائزة هداف البطولة بستة أهداف، فيما توج عميد المنتخب المغربي ربيع حريمات بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

وجاء نهائي البطولة مثيرا، بعد أن فاجأ المنتخب الملغاشي المنتخب المغربي بهدف مبكر في الدقيقة التاسعة من رجل فيليسيت مانوعانتسوا.

وعادل يوسف مهري للمنتخب المغربي في الدقيقة 27، قبل أن يعزز أسامة المليوي النتيجة بهدف ثاني في الدقيقة 44.

وتمكن المنتخب الملغاشي من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 68، عن طريق توكي راكوتوندرايب، قبل أن يرد أسامةالمليوي بهدف الانتصار في الدقيقة 80.

وأقيمت بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين (شان)، توتال إنيرجيز، (باموجا) 2024، في الفترة ما بين 2 و30 اغسطس الجاري، واستضافتها ثلاث دول، هي كينيا، أوغندا وتنزانيا.

في غضون ذلك، بعث الملك محمد السادس، برقية تهنئة إلى أعضاء المنتخب الوطني للاعبين المحليين لكرة القدم بمناسبة فوزه بكأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين لكرة القدم (الشان 2024).

وقال الملك محمد السادس، في هذه البرقية: “تتبعنا بكل فخر وابتهاج فوزكم عن جدارة واستحقاق بكأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين لكرة القدم (الشان 2024) في نسختها الثامنة، والتي احتضنت أطوارها بشكل مشترك كل من دول كينيا وتنزانيا وأوغندا الشقيقة”.

وأضاف العاهل المغربي “وإنه لمن دواعي سعادتنا واعتزازنا أن نتقدم إليكم بأحر التهاني على تتويجكم الإفريقي الثالث من نوعه، والذي يزكي الانتصارات والإنجازات القارية المتميزة التي حققتها كرة القدم المغربية أخيرا، مثمنين جهود كافة مكونات منتخبنا الوطني من لاعبين ومدربين وطاقم تقني وطبي وأطر إدارية ومسؤولي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم”.

وتابع الملك محمد السادس قائلا “كما نقدر بالغ التقدير مساهماتهم الناجعة والمفعمة بروح الوطنية الصادقة من أجل تحقيق هذا التتويج الإفريقي الجديد، والذي لا شك في أنه سيشكل حافزا قويا لمختلف منتخباتنا وأنديتنا الرياضية للسير قدما، متشبعين بثقافة الانتصار، للظفر بالمزيد من الألقاب”.

ومما جاء في هذه البرقية أيضا “وإذ نبارك لكم مجددا هذا الفوز المستحق، فإننا ندعو اللّٰه تعالى لكم بكامل التوفيق والسداد في مشواركم الرياضي الواعد، مشمولين بسابغ عطفنا وسامي رضانا”.