شاهد بالصور والفيديو.. إعلامية سودانية زوجة مطرب شهير تثير ضجة إسفيرية واسعة بعد ظهورها في جلسة تجميل مع خبير شعر مصري

أثارت إعلامية سودانية, ضجة إسفيرية واسعة وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو واسع الانتشار على السوشيال ميديا السودانية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو الضجة أظهر الدكتورة والإعلامية سلمى فيصل, داخل محل كوافير بالعاصمة المصرية القاهرة. وخضعت سلمى فيصل, زوجة الفنان الشهير معتز صباحي, لجلسة تجميل قامت من خلالها بالإستعانة بخبير شعر مصري, لعمل تسريحة شعر جديدة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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