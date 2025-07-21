المريخ يتلقى ضربة موجعة ويفقد خدمات مايسترو الوسط في مباراة القمة

تلقى المريخ, متصدر الدوري ضربة موجعة قبل مواجهة نده التقليدي الهلال, في ختام مواجهات دوري النخبة السوداني, الذي استضافته ملاعب ولاية نهر النيل.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فسيغيب نجم وسط المريخ, محمد الرشيد, عن الديربي بسبب تراكم البطاقات وذلك بعد حصوله على الإنذار الثالث خلال مباراة الأمل عطبرة الأخيرة.

الجدير بالذكر أن مباراة القمة ستنطلق في الرابعة من عصر غدا الثلاثاء على ملعب مدينة الدامر, وسيدخل المريخ الديربي بفرصتي الفوز أو تعادل.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فإن المريخ يدخل القمة برصيد 14 نقطة, وبالمقابل لا بديل للهلال صاحب ال 11 نقطة غير الفوز لخطف لقب الدوري وضمان المشاركة في دوري أبطال أفريقيا.

ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)