شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان

أوضحت شرطة ولاية البحر الأحمر تفاصيل حادثة إطلاق النار التي وقعت ظهر الأحد أمام مستشفى عثمان دقنة بمدينة بورتسودان، وذلك عقب تداول معلومات غير دقيقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الشرطة إن مواطنًا يُدعى (خ – ص) أبلغ قسم شرطة الأوسط بأنه أثناء إسعافه لمصاب في حادث مروري، حضر إليه فرد يتبع لإحدى قوات الكفاح المسلح العاملة ضمن القوات المشتركة، وطلب منه مغادرة الموقع. وأضاف أن الفرد أطلق عيارًا ناريًا من بندقية آلية قبل استجابته، ما أدى إلى تلف عربته، كما أصاب سائق ركشة في يده اليمنى إصابة سطحية، تم إسعافه وحالته مستقرة.

وأكدت الشرطة أنها اتخذت الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لضبط المتهم وتقديمه للعدالة، مجددة التزامها الكامل بحفظ الأمن وبسط سيادة القانون، والتعامل مع الحادثة بكل جدية وحيادية.

التيار