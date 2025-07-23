الدوري السعودي.. الصدارة للمدرسة البرتغالية بـ6 مدربين

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أغلقت أندية الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم ملف المدرِّبين الذين سيتولون الإشراف الفني عليها في الموسم الجديد 2025-2025، حيث فضَّلت 10 أندية المحافظة على مدرِّبيها السابقين؛ عطفًا على النتائج التي تحقَّقت في الموسم المنصرم، في حين قرَّرت 8 أندية استبدال مدربيها؛ أملًا في تصحيح مسارها الفنِّي، وتحقيق النتائج المرجوَّة.
ويتوزع المدربون بين 10 جنسيَّات، حيث جاءت المدرسة البرتغاليَّة في الصدارة، بواقع 6 مدربين، تليها المدرسة الإسبانيَّة مع 3 مدربين، ثم الفرنسيَّة مع مدربَين اثنين، مقابل مدرب واحد من كل من السعوديَّة، تونس، إيطاليا، رومانيا، ألمانيا، اليونان، والبرازيل.وسيكون البرتغالي جورجي جيسوس (النصر) في سن الـ70 عامًا عميد المدربين في الدوري، في حين سيكون الألماني ماتياس يايسله مدرب الأهلي أصغرهم سنًّا إذ يبلغ (37 عامًا).
جريدة المدينة
اسماء عثمان
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