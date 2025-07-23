هذه الحساسية غير قابلة للعلاج

تُعدُّ أمراض الحساسية رابع أكثر الأمراض غير المعدية انتشارًا في العالم.

ويشير الخبراء إلى أنَّه بحلول عام 2050، سيُعاني نصف سكان العالم من أعراض الحساسية.

وفقًا للدكتورة «ناديجدا لوغينا»، اختصاصية أمراض المناعة والحساسية، يمكن علاج جميع أنواع الحساسية باستثناء حساسية الأدوية.

وتقول: «يجب أنْ يعلم الناس أنَّ أيَّ مسبِّب للحساسية يمكن تشخيصه بسهولة حاليًّا. ومن أجل ذلك، يجب إجراء اختبارات باستخدام حبوب لقاح النباتات والفحوصات المخبرية. إذا كان الشخص يعاني من عدم تحمُّل يظهر في شكل أعراض جلديَّة، أو شرى، أو التهاب الجلد، فسيتم الكشف عن المسبِّب».

جريدة المدينة