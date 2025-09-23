ديمبلي يتوج بالكرة الذهبية لعام 2025

توج الفرنسي عثمان ديمبلي، مهاجم باريس سان جيرمان، بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، والتي قدمتها مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مساء الإثنين.

ونال ديمبلي أكبر عدد من النقاط، ليتفوق على منافسيه، أبرزهم الإسباني لامين يامال، البرازيلي رافينيا والمصري محمد صلاح.

وتعد هذه الجائزة هي الأولى في مسيرة ديمبلي، والأولى أيضا للاعب فرنسي منذ تتويج مواطنه كريم بنزيما في 2022.

وجاء هذا التتويج بعد فوز ديمبلي مع سان جيرمان، بعدة ألقاب، أهمها الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا، حيث ناله الأخير لأول مرة في تاريخ النادي.

يذكر أن الحفل شهد أيضا تتويج باريس سان جيرمان بجائزة أفضل نادي، كما نال زميله السابق جيانلويجي دوناروما جائزة أفضل حارس مرمى، ومدربه لويس إنريكي حصد جائزة أفضل مدرب.

كووورة