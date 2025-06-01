تكنولوجيا: نسخة Snapdragon 8 Elite Leading تتصدر ترتيب AnTuTu وتتفوق على جميع الهواتف الرائدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة RedMagic مؤخرًا سلسلة 10S Pro في الصين، حيث جاءت الهواتف الجديدة بمعالج Snapdragon 8 Elite Leading Version، وهو إصدار محسّن ومرفوع التردد من النسخة العادية للمعالج الرائد.

وكما هو متوقع، نجح هذا المعالج المتطور في تصدّر تصنيف AnTuTu لأقوى الهواتف الرائدة في مايو 2025.

احتل هاتف RedMagic 10S Pro+ المركز الأول في القائمة، محققًا متوسط نقاط بلغ 2,951,251 في اختبارات الأداء. وجاء في المركز الثاني هاتف Vivo X200 Ultra، الذي يعمل بالنسخة العادية من Snapdragon 8 Elite، وسجل متوسطًا قدره 2,907,396 نقطة.

أما بقية الهواتف التي ظهرت في قائمة الأداء لشهر مايو، فجاء ترتيبها كالتالي:

RedMagic 10S Pro+ – 2,951,251 نقطة Vivo X200 Ultra – 2,907,396 نقطة iQOO Neo 10 Pro+ (بمعالج Snapdragon 8 Elite) – 2,891,558 نقطة OnePlus Ace 5 Ultra (بمعالج Dimensity 9400+) – 2,886,176 نقطة Vivo X200s (بمعالج Dimensity 9400+) – 2,872,437 نقطة Oppo Find X8 Ultra (بمعالج Snapdragon 8 Elite) – 2,851,022 نقطة iQOO 13 (بمعالج Snapdragon 8 Elite) – 2,848,388 نقطة Honor GT Pro (بمعالج Snapdragon 8 Elite) – 2,845,563 نقطة Oppo Find X8s+ (بمعالج Dimensity 9400+) – 2,817,245 نقطة OnePlus Ace 5 Pro (بمعالج Snapdragon 8 Elite) – 2,748,418 نقطة

تجدر الإشارة إلى أن تصنيفات الأداء الشهرية من AnTuTu لا تشمل كل الهواتف الرائدة تلقائيًا، بل يجب أن يخضع كل هاتف لأكثر من 1000 اختبار أداء صالح ليُدرج في القائمة.

كما أن نتائج الأداء قد تختلف من شهر لآخر تبعًا لعوامل متعددة مثل درجة الحرارة، وإصدار نظام التشغيل، ومستوى استقرار النظام.

المصدر