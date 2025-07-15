تكنولوجيا: تقرير جديد يؤكد غياب هاتف سامسونج Galaxy S26+

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت سامسونج هذا العام هاتف Galaxy S25، إلى جانب S25+ وS25 Ultra في يناير، ثم أضافت إصدار S25 Edge في مايو. لكن تقرير جديد من كوريا الجنوبية يشير إلى أن عائلة Galaxy S26 في العام المقبل، باستثناء إصدار FE، ستتألف من ثلاثة طرازات فقط.

من المتوقع أن تشمل التشكيلة الجديدة هاتف Galaxy S26 بحجم شاشة 6.27 بوصة، وGalaxy S26 Edge بحجم 6.66 بوصة، بالإضافة إلى Galaxy S26 Ultra بحجم 6.89 بوصة. وبذلك، لن يتم إطلاق هاتف Galaxy S26+ إذا ثبت صحة هذا التقرير.

ليس هذا مفاجئًا كثيرًا، خاصة وأن هاتف Galaxy S25 Edge يأتي بنفس حجم شاشة S25+ لكنه أنحف، مع بعض التضحيات مثل وجود كاميرا أقل وبطارية أصغر. في المقابل، تتجه سامسونج لمواكبة شائعات استبدال أبل لهاتف iPhone 16 Plus بإصدار iPhone 17 Air.

يبدو أن طراز Plus كان الأقل مبيعًا بين سلسلة Galaxy S، وهو نفس الحال مع أبل، لذا فإن التخلي عنه منطقي، خصوصًا أن إصدار Edge يلبي احتياجات من يبحثون عن حجم شاشة متوسط بين النسختين.

أما من يرغب في أكبر شاشة وأفضل المواصفات، فهناك دائمًا إصدار Ultra، والذي يُعد الأغلى في السلسلة، كما أن إصدار Edge أغلى من Plus، ما يعني أن متوسط سعر البيع سيزداد قليلاً.

من ناحية أخرى، سيواجه المستخدمون الذين كانوا يفضلون مواصفات Plus دون التعقيدات الإضافية في Ultra خيارين غير مثاليين: إما Edge الذي يحمل نفس حجم الشاشة لكن بسعر أعلى وبطارية أصغر وعدسة أقل، أو Ultra الذي يأتي بسعر أعلى وحجم ووزن أكبر.

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