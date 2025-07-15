تكنولوجيا: هاتف Honor X70 يصل رسميًا ببطارية عملاقة سعة 8300 مللي أمبير تشعل المنافسة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت هونر رسميًا عن هاتف Honor X70 الجديد، الذي يأتي ببطارية سيليكون-كربون مذهلة بسعة 8300 مللي أمبير، لتقدم مستوى غير مسبوق من التحمل.

ويدعم الهاتف شحنًا سلكيًا سريعًا بقوة 80 واط في جميع الإصدارات، بينما يحصل إصدار 512 جيجابايت على ميزة إضافية وهي دعم الشحن اللاسلكي بنفس القوة، مما يجعله من أقوى الهواتف في هذا الجانب.

من حيث التصميم، يتوفر الهاتف بأربعة ألوان أنيقة: الأسود والأخضر والأحمر والأبيض. ويأتي بأربعة خيارات من الذاكرة:

8 + 128 جيجابايت

8 + 256 جيجابايت

12 + 256 جيجابايت

12 + 512 جيجابايت

في الواجهة الأمامية، نجد شاشة AMOLED مقاس 6.79 بوصة بدقة 1200×2640 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز، وتصل درجة سطوعها القصوى إلى 6000 نتس، ما يجعلها مثالية للرؤية تحت أشعة الشمس المباشرة.

ويعمل الهاتف بنظام MagicOS 9.0 المبني على أندرويد 15، ويعتمد على معالج Snapdragon 6 Gen 4 لتقديم أداء سلس في مختلف المهام.

في الخلف، يحتوي الجهاز على كاميرا واحدة بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.9، مدعومة بتقنيات PDAF وOIS لتثبيت الصورة. بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل بفتحة f/2.0، لتلبية احتياجات السيلفي ومكالمات الفيديو.

أما على مستوى الحماية، فيتفوّق هاتف Honor X70 بوضوح، إذ يدعم معايير مقاومة الماء والغبار IP66، IP68، وIP69، وتم اختباره للسقوط من ارتفاع يصل إلى 2.5 متر.

كما أن الشاشة مزودة بزجاج مقوّى مثبت على طبقة مزدوجة لامتصاص الصدمات، تتضمن إطارًا ممتصًا للصدمات وهيكلًا داخليًا على شكل خلية نحل.

ومن المزايا الفريدة التي يقدّمها الهاتف، تحمّله للمياه الساخنة حتى 85 درجة مئوية، ومقاومته لرذاذ الملح لمدة 4 ساعات متواصلة، إضافة إلى إمكانية استخدام الشاشة تحت المطر الغزير أو أثناء ارتداء القفازات.

كذلك يمكن للمستخدم استدعاء المساعد الذكي YoYo AI لطرد الغبار والمياه من الجهاز بشكل تلقائي.

