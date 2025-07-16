شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يعلن الحرب على المحتوى المُكرر.. حرمان من تحقيق الدخل وتقليص الوصول والان مع تفاصيل الخبر

يسعى فيسبوك إلى إزالة الحسابات المزيفة والمنتحلة لشخصية منصتها، وتماشيًا مع هذه المبادرة، حذفت الشركة حوالي 10 ملايين حساب مزيف ينتحل شخصية كبار منشئي المحتوى، واتخذت إجراءات ضد نصف مليون حساب مزعج على فيسبوك.

حيث تهدف هذه المبادرة إلى تنظيف موجزات فيسبوك ومنح المبدعين الحقيقيين الظهور الذي يستحقونه، ووفقًا لميتا، فهي مبادرة طويلة الأمد تستهدف الحسابات التي تعيد استخدام أعمال الآخرين دون إذن أو تعديلات جوهرية.

وكتبت ميتا في منشور رسمي على مدونتها: "في كثير من الأحيان، يظهر نفس الميم أو الفيديو بشكل متكرر - أحيانًا من حسابات تتظاهر بأنها منشئ المحتوى"، وتُشير الشركة إلى أن هذه الحسابات المزعجة تسرق المحتوى، وتُضعف تجربة المستخدم، وتُهمّش المبدعين الناشئين وإبداعاتهم الفريدة.

وأعلنت ميتا، أن من يُعيدون استخدام مقاطع فيديو أو صور أو منشورات نصية خاصة بآخرين بشكل متكرر سيُحرمون من الوصول إلى برامج تحقيق الدخل على فيسبوك "لفترة زمنية"، وسيشهدون انخفاضًا في توزيع منشوراتهم على المنصة.

وأوضحت الشركة، في منشورها على مدونتها: "في كثير من الأحيان، يظهر نفس الميم أو الفيديو مرارًا وتكرارًا ، وأحيانًا من حسابات تدّعي أنها منشئه، وأحيانًا أخرى من حسابات مزعجة مختلفة ، وهذا يُفسد التجربة للجميع، ويُصعّب على الأصوات الجديدة الظهور.

وعندما تكتشف أنظمة فيسبوك مقاطع فيديو مكررة، تُقلل المنصة من توزيع النسخ لمنعها من انتزاع المشاهدات من المُنشئ الأصلي ، وتقول ميتا إنها تستكشف أيضًا سبلًا لمنح المُنشئين التقدير الذي يستحقونه، مثل اختبار ميزة تُضيف روابط تُوجّه المشاهدين إلى المحتوى الأصلي.

وسيبدأ تطبيق التغييرات تدريجيًا خلال الأشهر المقبلة وفقًا لمنشور ميتا، ولم يُذكر ما إذا كانت ميتا ستُضيف ميزات لتقليل المحتوى المُكرر على منصتيها إنستجرام وثريدز.

وتُعدّ تغييرات فيسبوك جزءًا من جهد أوسع نطاقًا لمعالجة البريد العشوائي وزيادة ظهور المحتوى الأصلي في موجزات الأخبار ، وقد اتخذ الموقع بالفعل إجراءات ضد 500 ألف حساب في النصف الأول من عام 2025 تورط في سلوكيات مزعجة أو تفاعلات زائفة.

ويبذل يوتيوب جهودًا مماثلة لمعالجة المحتوى المزعج المُعاد نشره، حيث أعلن الأسبوع الماضي عن تحديث سياساته المتعلقة بالفيديوهات المُنتجة بكميات كبيرة والمُكررة، والتي أصبح إنتاجها بكميات كبيرة أسهل بكثير بفضل تزايد إمكانية الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي المُولّدة.

وتقول ميتا، إن التغيير الجديد مُصمم لمعالجة "المحتوى غير الأصلي"، ولا ينبغي أن يؤثر على المبدعين الذين "يُضيفون لمستهم الخاصة" عند إعادة مشاركة المحتوى، أو إضافة تعليقات في فيديو تفاعلي، أو المشاركة في اتجاه رائج.

ويتضمن إعلان فيسبوك بعض أفضل الممارسات لمساعدة المبدعين على تجنب العقوبات، مثل إضافة تعديلات قيّمة، أو تعليقات صوتية، أو تعليقات على المحتوى المُعاد استخدامه، كما يقترح على المبدعين تجنب استخدام "علامات مائية خارجية ظاهرة، أو محتوى يُعاد تدويره بوضوح من تطبيقات أو مصادر أخرى".