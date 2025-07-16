انت الان تتابع خبر ميزة جديدة من مايكروسوفت لإطالة عمر بطاريات الحواسيب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تبعا للمعلومات المتوفرة فإن مايكروسوفت بدأت باختبار الميزة التي تدعى "توفير الطاقة التكيُّفي" (Adaptive Energy Saver)، مع أنظمة "ويندوز-11"،وتهدف الميزة إلى إطالة عمر بطارية أجهزة الكمبيوتر المحمولة بذكاء أكبر من خلال تفعيل وضع توفير الطاقة بناء على سلوك المستخدم واحتياجاته أثناء استخدام الحاسب، وليس فقط على مستوى شحن البطارية.

وأشارت مايكروسوفت عبر مواقعها الرسمية إلى أن الميزة الجديدة "تُفعّل وتُعطّل وضع توفير الطاقة تلقائيا في الحاسب، دون تغيير سطوع الشاشة، استنادا إلى حالة طاقة الجهاز والحمل الحالي على نظام الشغيل"، أي أنها تراقب كيفية استخدام المستخدم لجهازه لتقرر الوقت الأمثل لتفعيل وضع التوفير.

وعلى الرغم من عدم كشف مايكروسوفت عن التفاصيل الفنية الدقيقة حول الميزة، يعتقد أن الميزة ستساعد نظام التشغيل على قياس معدل استخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) ووحدة معالجة الرسوميات (GPU) في الوقت الفعلي، لتقييم ما إذا كانت المهمة التي ينجزها المستخدم بالوقت الفعلي تتطلب أداء عاليا أم لا، وبناء على هذا التقييم يُفعّل وضع توفير الطاقة تلقائيا عند عدم الحاجة إلى الطاقة الكاملة للجهاز.

وأثناء العمل على المهام الخفيفة مثل تصفح الإنترنت أو كتابة رسائل البريد الإلكتروني أو تحرير المستندات النصية، ستقوم الميزة الجديدة بتفعيل وضع "توفير الطاقة" في الحاسب لترشيد استهلاك طاقة البطارية، وعند القيام بمهام تتطلب موارد كبيرة مثل تحرير الفيديو أو الألعاب أو تشغيل التطبيقات الثقيلة، سيقوم النظام تلقائيا بإيقاف وضع التوفير لضمان تقديم أقصى أداء ممكن للمستخدم.

