تكنولوجيا: تحديث جديد لساعات Garmin Instinct 3 يقدم إصلاحات وتحسينات في الإصدار 10.18

أعلنت Garmin عن إصدار تحديث بيتا جديد، الإصدار 10.18، لساعات Instinct 3 AMOLED، Instinct 3 Solar، وInstinct E الذكية، وذلك بعد أيام قليلة من التحديث السابق، الإصدار 10.16. يجلب هذا التحديث إصلاحات مهمة لتحسين تجربة المستخدم على هذه الأجهزة.

يحل التحديث 10.18 مشكلة تتعلق بإعدادات تنبيهات المؤقت (Timer Alerts) لجميع ساعات Instinct 3 وInstinct E، مما يضمن عمل التنبيهات بشكل صحيح وفقًا لتوقعات المستخدمين.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن التحديث ثلاثة إصلاحات محددة لساعتي Instinct 3 AMOLED وInstinct 3 Solar:

تأثير وميض المصباح: تم حل مشكلة تتعلق بتأثير وميض المصباح (Flashlight Strobe Effect) الذي لم يكن يعمل كما هو متوقع أثناء الأنشطة متعددة الرياضات.

ملخص نشاط التزلج في المناطق النائية: تم إصلاح مشكلة كانت تتسبب في تعطل الساعات عند عرض ملخص نشاط التزلج في المناطق النائية (Backcountry Ski).

بيانات ملخص نشاط القفز بالحبل: تم معالجة مشكلات تتعلق ببيانات ملخص نشاط القفز بالحبل (Jump Rope) لضمان دقة العرض.

منذ التحديث المستقر الأخير، الإصدار 9.25، أضافت Garmin ميزات جديدة تشمل:

تنبيهات الفواصل الزمنية (Interval Alerts) للمؤقتات في الإصدارات غير التكتيكية.

تنبيهات التكرارات لنشاط القفز بالحبل في Instinct 3.

حقل بيانات كثافة الطاقة الشمسية (Solar Intensity) لساعة Instinct 3 Solar (يُباع حاليًا بسعر 449.99 دولار على أمازون).

وفقًا لمنشور حديث على منتدى Garmin، يتم طرح الإصدار البيتا 10.18 على مراحل، حيث وصل إلى ما لا يقل عن 20% من المستخدمين حتى الآن. يتم توزيع التحديث عبر الهواء (OTA) عبر تطبيق Garmin Connect Mobile أو Garmin Express. لم تُحدد الشركة موعدًا نهائيًا لإكمال الطرح. يمكن للمستخدمين المسجلين في برنامج Garmin Beta التحقق يدويًا من التحديث عبر: القائمة الرئيسية > الإعدادات > النظام > تحديث البرنامج > التحقق من التحديثات.

