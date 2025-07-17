شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تختبر ميزة التسجيل فى Threads بحساب فيسبوك بدلا من إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

يختبر تطبيق ثريدز Threads ميزة التسجيل باستخدام حساب فيسبوك بدلاً من حساب إنستجرام ، لا يبدو أن الخيار الجديد، الذي رصده موقع Social Media Today، متاح على نطاق واسع حتى الآن، ولكنه مذكور بالفعل في مقال دعم Meta.

إلى جانب تسهيل إنشاء حساب سريع لمن لا يملكون حساب إنستجرام على منصة X ومنافسة Meta، من المتوقع أن يؤثر خيار التسجيل الجديد على فيسبوك على نوع المنشورات والإعلانات التي تُوصى بها.

وكتبت Meta في مقال دعم: "يساعدك التسجيل في Threads باستخدام حسابك على فيسبوك على الاستفادة من ميزات تعمل عبر تطبيقي Threads وفيسبوك، مثل استخدام معلومات تسجيل الدخول نفسها للوصول إلى كلا التطبيقين، وإذا أنشأت ملفًا شخصيًا على Threads باستخدام حسابك على فيسبوك، فسنجمع معلوماتك على كلا التطبيقين.

وكان تشجيع المستخدمين على بناء ملفاتهم الشخصية على Threads باستخدام المعلومات والمتابعين الذين لديهم على Instagram إحدى الطرق التي مكّنت Meta من توسيع قاعدة مستخدمي Threads بسرعة.

مع ذلك، لم يؤدِ ذلك دائمًا إلى أفضل تجربة على Threads ، فقد اتضح أن مستخدمي Instagram المهووسين بالنمو يُنتجون منشورات نصية سطحية نوعًا ما، ولأن معظم حسابات Instagram مرتبطة بملفاتهم الشخصية على Threads، فإنهم يتلقون الكثير من التفاعل الضعيف تلقائيًا .

ومن المرجح أن يكون للسماح لك بالتسجيل عبر فيسبوك عيوبه (ففيسبوك الحديث مليء بالرسائل المزعجة أيضًا)، ولكنه على الأقل يُقر بأن ما يريده الناس من إنستجرام يختلف عما يريدونه من Threads.

وبذلت Meta جهودًا حثيثة مؤخرًا لجعل Threads كيانًا مستقلًا، وصرّح آدم موسيري، رئيس قسم إنستجرام في Meta، أن الشركة تخطط لإزالة "استيراد رسومات إنستجرام من عملية التسجيل" في نوفمبر 2024 ، كما بدأت Threads في اختبار استخدام صندوق بريد خاص بها للرسائل المباشرة في يونيو، بعد اعتمادها على رسائل Instagram المباشرة منذ إطلاقها.