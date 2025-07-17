تكنولوجيا: تحديث PS5 Pro في مايو 2026 قد يدعم 60 إطارًا في الثانية للعبة GTA 6

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انتشرت شائعات تفيد بأن شركة سوني تستعد لإطلاق تحديث برمجي كبير لجهاز PlayStation 5 Pro في مايو 2026، ربما يتزامن مع صدور لعبة Grand Theft Auto VI.

ووفقًا لمصدر غير رسمي نُشر على منصة X بواسطة المستخدم @DetectiveSeeds، يُعتقد أن التحديث سيحسّن أداء الجهاز، ما قد يتيح تشغيل GTA 6 بسرعة 60 إطارًا في الثانية.

حتى الآن، لم تؤكد شركة Rockstar أو أي جهة رسمية دقة العرض أو معدل الإطارات للعبة GTA 6. ويرجح البعض أن اللعبة ستُحدّد عند 30 إطارًا في الثانية، بناءً على سابقة ألعاب Rockstar التي كانت تلتزم بهذا المعدل، بالإضافة إلى عرض تشويقي لـ GTA 6 أظهر اللعبة تعمل على PS5 الأساسي بسرعة 30 إطارًا مع دقة 1440 بكسل وتتبع الأشعة.

من جهة أخرى، كشف مارك سيرني، مهندس سوني، أن بنية معالجات AMD RDNA 5 التي طُوّرت بالتعاون مع سوني تستهدف أجهزة PlayStation المستقبلية، ومنها PS5 Pro، مع ميزات مثل FSR 4 وPSSR التي ستُضاف كتحديثات محسنة. تعكس تصريحاته استعداد سوني لتعزيز أداء جهازها الجديد قبيل صدور ألعاب كبيرة مثل GTA 6.

على منصات التواصل، أعرب بعض المستخدمين عن أملهم في دعم خاص بـ 60 إطارًا للعبة على PS5 Pro، بينما حذر آخرون من أن معالج الجهاز مشابه للنسخة الأساسية، مما قد يحد من قدرة الأداء الحقيقي. يشير بعض الخبراء إلى أن تقنية توليد الإطارات قد تساعد في تحقيق معدلات أعلى حتى لو كان الأداء الأصلي أقل.

إن تحقق هذه الشائعات، قد يمنح PS5 Pro دفعة قوية ويجعله أكثر جاذبية بعد استقبال متواضع حتى الآن. يبقى الأمل في أن تقدم سوني تجربة مميزة تجذب اللاعبين وتعزز مكانة جهازها بين المنافسين.

المصدر