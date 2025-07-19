تكنولوجيا: تحديثات جديدة تصل إلى منصة Essential Space من Nothing

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Nothing عن مجموعة من التحديثات الجديدة لمنصة Essential Space، وهي مركز ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يأتي مدمجًا في سلسلة هواتف Phone (3)، ويهدف إلى مساعدة المستخدمين على تنظيم مهامهم اليومية بكفاءة. يمكن الوصول إليه بسرعة من خلال زر “Essential Key” الموجود على الجانب الأيمن من الهاتف.

أول هذه التحديثات هو دمج Google Calendar، حيث أصبح بإمكان المستخدمين مزامنة قوائم المهام التي ينشئونها داخل Essential Space تلقائيًا مع تقويم جوجل.

كما أضافت Nothing ميزة Editable Memory، والتي تتيح للمستخدمين مراجعة وتعديل الملخصات التي يكتبها الذكاء الاصطناعي.

بالإضافة إلى ذلك، حصل تطبيق Essential Recorder على تحسينات مهمة، أبرزها إمكانية تعديل ملخصات الاجتماعات والمقابلات والمحادثات التي يتم إنشاؤها عبر الذكاء الاصطناعي.

كما أصبح بإمكان المستخدمين مشاركة هذه الملخصات الآن بصيغ متعددة تشمل صورة، PDF، أو Markdown.

الجدير بالذكر أن هذه التحديثات لا تتطلب ترقية لنظام Nothing OS، بل يتم تثبيتها تلقائيًا عبر متجر Google Play عند الاتصال بشبكة Wi-Fi. وفي حال كان التحديث التلقائي معطلًا، يمكن للمستخدم تحميل التحديث يدويًا من المتجر.

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