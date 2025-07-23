تكنولوجيا: تسريب جديد يكشف عن تصميم أنحف وبطارية أكبر لـ Galaxy S26 Edge مقارنة بـ Galaxy S25 Edge

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تسريبات جديدة ومثيرة عن هاتف Samsung Galaxy S26 Edge عبر الإنترنت. وفقًا للمسرب المعروف UniverseIce، تعتزم Samsung معالجة إحدى أكبر مشكلات Galaxy S25 Edge مع جعل Galaxy S26 Edge أنحف من سابقه. مع اقتراب موعد إطلاق عائلة Galaxy S26، والذي لا يزال على بعد أكثر من ستة أشهر، ستزداد التسريبات تواترًا ودقة. حتى الآن، لدينا فكرة جيدة عن ملامح السلسلة، والتحسينات الرئيسية التي تخطط لها Samsung، وبعض التفاصيل حول الملحقات المصاحبة مثل Galaxy Ring 2.

من أبرز التغييرات المتوقعة أن تقوم Samsung بإلغاء طراز “Plus” لصالح Galaxy S26 Edge. سبق وتسرّب أن Galaxy S26 Edge سيحتفظ بحجم شاشة مشابه تقريبًا لـ Galaxy S25 Edge، مما يعني أن الطول والعرض الكليين للهاتف قد يظلان متقاربين. ومع ذلك، يدعي المسرب UniverseIce عبر منصة X أن Galaxy S26 Edge سيكون أنحف من سابقه الذي يبلغ سمكه 5.8 ملم.

يصف المسرب المعلومات بأنها “مؤكدة”، مضيفًا أن الهاتف سيحتوي أيضًا على بطارية أكبر من تلك الموجودة في Galaxy S25 Edge. ويُشير إلى أن Samsung ستحقق هذه الزيادة في سعة البطارية باستخدام “تقنية مواد بطارية جديدة”.

عندما أُطلق Galaxy S25 Edge ببطارية بسعة 3900 مللي أمبير/ساعة، تساءل العديد من المستخدمين عن سبب عدم استخدام Samsung لتقنية بطاريات السيليكون-كربون الحديثة التي تتميز بكثافة طاقة أعلى بكثير. على سبيل المثال، يتميز هاتف Vivo X200 FE المدمج ببطارية سعة 6500 مللي أمبير/ساعة بفضل تقنية السيليكون-كربون.

من المحتمل أن تكون Samsung قد أخذت هذه الانتقادات بعين الاعتبار وتخطط لاستخدام تقنية بطارية جديدة، ربما السيليكون-كربون، لتحسين سعة بطارية Galaxy S26 Edge.

بشكل عام، يبدو أن Galaxy S26 Edge سيكون هاتفًا مثيرًا للاهتمام. بينما لا ينبغي أخذ التسريبات على أنها حقائق مؤكدة، نأمل بالتأكيد أن تجسر Samsung الفجوة في سعة البطارية بين Edge وهواتف Galaxy S العادية.

