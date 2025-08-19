تكنولوجيا: تقارير جديدة تشير إلى احتمال تأجيل إطلاق آيفون 18 الأساسي لعام 2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت تقارير حديثة، أبرزها تقرير صادر عن المنصة الكورية “إي تي نيوز” (ETNews)، إلى أن شركة آبل قد تُحدث تغييرًا جذريًا في استراتيجية إطلاق هواتف “آيفون” لعام 2026. فبعدما يتوقع أن تحل نسخة “آير” محل طراز “بلس” في سلسلة “آيفون 17” لعام 2025، يبدو أن الشركة قد لا تطرح هاتف “آيفون 18” الأساسي ضمن تشكيلة العام التالي.

وفقًا للمصادر، فإن التشكيلة المقترحة لعام 2026 قد تقتصر على طرازات “آير” و”برو” و”برو ماكس”، بالإضافة إلى أول هاتف قابل للطي من الشركة، والذي سيظهر لأول مرة. وتوضح التقارير أن هذا التحول في استراتيجية الإطلاق يهدف إلى تعزيز مبيعات الطرازات الأعلى سعرًا، خاصة وأن طرح الطراز الأساسي قد يحول انتباه المستهلكين عن الفئات الأغلى.

يشير التقرير إلى أن آبل قد تطلق هاتفًا جديدًا باسم “آيفون 17e” في ربيع عام 2026، ليكون بمثابة طراز اقتصادي. أما بالنسبة لهاتف “آيفون 18” الأساسي، فيُشاع أنه سيتم تأجيل إطلاقه إلى ربيع عام 2027، ليصدر مع طراز “18e” بسعر مناسب، يليه إطلاق الهواتف المطورة والفئات الاعلى في وقت لاحق من العام نفسه.

لا تُعد هذه الشائعات الأولى من نوعها، إذ سبق وأن تحدثت مصادر مختلفة عن إمكانية غياب هاتف “آيفون 18” الأساسي عن موعد إطلاقه المعتاد في عام 2026. ويُعتقد أن هذه الخطوة الاستراتيجية تسعى إلى تحقيق هدفين رئيسيين:

زيادة مبيعات طرازات “برو” عن طريق التركيز عليها في الإطلاق الرئيسي.

تحسين إجمالي مبيعات “آيفون” في النصف الأول من العام، الذي غالبًا ما يشهد طلبًا أقل.

يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه التغييرات، في حال قررت آبل المضي قدمًا فيها، ستؤدي إلى حالة من الارتباك لدى المستخدمين في عام 2026 وما يليه.

