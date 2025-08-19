تكنولوجيا: Fujifilm تكشف عن موعد إطلاق كاميرا X-E5 بتصميم كلاسيكي ومواصفات احترافية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة فوجي فيلم (Fujifilm) رسميًا أن يوم 28 أغسطس 2025 سيكون موعد إطلاق كاميرتها الجديدة X-E5، وهي كاميرا رقمية بدون مرآة من فئة APS-C. تأتي الكاميرا بتصميم كلاسيكي مستوحى من كاميرات الأفلام القديمة مع إمكانية تغيير العدسات، وستتوفر باللونين الأسود والفضي بسعر يبدأ من 1699.95 دولارًا أمريكيًا.

تتميز كاميرا X-E5 بمستشعر X-Trans بدقة 40.2 ميجابكسل، قادر على التقاط صور متتابعة بسرعة تصل إلى 20 إطارًا في الثانية. كما يمكنها تسجيل مقاطع فيديو بدقة تصل إلى 6.2K. ولتعزيز جودة الصوت، تم تزويدها بمنفذ 3.5 ملم لتوصيل ميكروفون خارجي.

تتضمن الكاميرا نظام تثبيت بصري مدمج في هيكلها، مما يوفر ثباتًا يصل إلى 7.0 درجات توقف في المركز و6.0 درجات في الأطراف، وهو ما يقلل من اهتزاز الكاميرا بشكل كبير. يعتمد نظام التركيز التلقائي الهجين الذكي (Intelligent Hybrid AF) على مزيج من تقنيات اكتشاف التباين والمرحلة، مما يضمن تركيزًا دقيقًا وسريعًا.

تضع فوجي فيلم إمكانية الإبداع في متناول يدك من خلال قرص “محاكاة الأفلام” (Film Simulation) الذي يتيح للمستخدمين الاختيار من بين مجموعة من الفلاتر اللونية المستوحاة من أفلام التصوير الكلاسيكية، مثل “فيلفيا” (Velvia). يمكن عرض تأثيرات هذه الفلاتر مباشرةً على معين المنظر من نوع OLED مقاس 0.39 بوصة أو على شاشة LCD قابلة للإمالة مقاس 3.0 بوصة، مما يمنح المصورين تحكمًا إبداعيًا كاملاً.

تستطيع الكاميرا حفظ الصور بصيغة RAW بعمق 16 بت، وتسجيل مقاطع الفيديو بصيغتي All-Intra وLong-GOP بمعدل 200 ميجابت في الثانية، مع حفظ جميع الملفات على بطاقات ذاكرة من نوع SDXC. وتزن الكاميرا 445 جرامًا مع البطارية وبطاقة الذاكرة، مما يجعلها خيارًا خفيفًا ومناسبًا للاستخدام اليومي.

