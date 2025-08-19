تكنولوجيا: ظهور تصميم هاتف ريدمي نوت 15 برو بلس قبل إطلاقه

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة شاومي رسميًا عن تصميم هاتف “ريدمي نوت 15 برو بلس” (Redmi Note 15 Pro+)، وذلك قبل أيام قليلة من الإطلاق الرسمي لسلسلة “ريدمي نوت 15” في الصين، والمقرر في 21 أغسطس 2025. وتُظهر الإعلانات التشويقية أن تصميم الهاتف الجديد يظل مشابهًا بشكل كبير لتصميم سابقه، ولكنه يأتي بلمسات محسّنة.

يحتفظ الهاتف بتصميم جزيرة الكاميرا الخلفية الذي يشبه سابقه “ريدمي نوت 14 برو بلس”، لكنه يتخلى عن التصميم ثنائي الألوان. وقد أكدت “شاومي” أن الهاتف يأتي بهيكل مقاوم للسقوط من كلا الجانبين، ويستخدم “زجاج دراغون كريستال” الرائد الذي قالت الشركة إنه اجتاز اختبارات سقوط من ارتفاع مترين لأكثر من 50 مرة. كما يتميز الهاتف بحصوله على تصنيف IP69K لمقاومة الماء والغبار، مما يجعله “مقاومًا حقيقيًا للماء” وفقًا للشركة.

يأتي الهاتف بشاشة منحنية بالكامل، والتي توفر مظهرًا فاخرًا وتجربة استخدام مريحة، كما أكدت الشركة.

أكدت الصور الرسمية أن الهاتف سيضم مستشعرًا رئيسيًا بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري للصورة (OIS)، بالإضافة إلى كاميرتين إضافيتين. ومن المتوقع أن تكون إحداهما كاميرا مقربة (telephoto) بدقة 50 ميجابكسل، والأخرى كاميرا بزاوية فائقة الاتساع.

وفيما يخص المواصفات الداخلية التي لم يتم تأكيدها رسميًا بعد، تشير التقارير الأخيرة إلى أن الهاتف سيأتي بشاشة OLED بدقة “1.5K”. ومن المتوقع أن يعمل بمعالج سناب دراجون 7 إس الجيل الرابع (Snapdragon 7s Gen 4)، مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت. ويُشاع أيضًا أن الهاتف سيحتوي على بطارية كبيرة بسعة 7000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 90 واط.

