تكنولوجيا: تسريب كامل لمواصفات Oppo Find X9 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت تسريبات مواصفات هاتف Oppo Find X9 Pro في الظهور منذ يوليو الماضي، واليوم ظهر تسريب جديد يكشف عن القائمة الكاملة للمواصفات المتوقعة.

تشير المعلومات إلى أن الهاتف سيأتي بشاشة OLED مسطحة مقاس 6.78 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز. وسيعمل بمعالج MediaTek Dimensity 9500 مع خيارات تصل إلى 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و512 جيجابايت من سعة التخزين الداخلي.

أما من ناحية الكاميرات، فسيضم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر Sony Lytia LYT-828، إلى جانب كاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل تعتمد على مستشعر Samsung ISOCELL JN5، وكاميرا بيريسكوب للتقريب البصري بدقة 200 ميجابكسل مع تقريب بصري حتى 3x باستخدام مستشعر Samsung ISOCELL HP5.

وللتصوير الذاتي، سيتوفر مستشعر بدقة 50 ميجابكسل مع خاصية التركيز التلقائي.

من حيث البطارية، من المتوقع أن تبلغ سعتها 7,550 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي بقدرة 80 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط.

كما سيأتي الهاتف بمستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية مدمج بالشاشة، ودعم لتقنية Wi-Fi 7، وميزة NFC، بالإضافة إلى مفتاح متعدد الوظائف. وسيعمل الهاتف بواجهة ColorOS 16 المبنية على اندرويد 16.

من المتوقع أن يحافظ الهاتف على أسعار مشابهة تقريبًا لسعر Find X8 Pro الذي أُطلق العام الماضي، والذي بلغ نحو 1,099.99 جنيهًا إسترلينيًا لنسخة 512 جيجابايت مع 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية.

وبحسب التسريبات، سيتم إطلاق Find X9 Pro في أكتوبر بالسوق الصيني، ثم يصل إلى الهند والأسواق العالمية في منتصف نوفمبر.

المصدر