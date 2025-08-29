انت الان تتابع خبر واتساب يطلق ميزة "مساعدة الكتابة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - والميزة متاحة حاليًا باللغة الإنجليزية في عدد من الدول، على أن تُتاح بلغات أخرى لاحقًا خلال العام الجاري.

وتتيح ميزة "مساعدة الكتابة" الحصول على اقتراحات مُولّدة بالذكاء الاصطناعي لإعادة صياغة الرسائل، تدقيقها، أو تعديل نبرتها.

ويمكن للمستخدمين اختيار نبرة رسائلهم من بين عدة خيارات مثل الاحترافية، المرحة، أو الداعمة، بما يتناسب مع سياق المحادثة. وتتاح هذه الميزة بالنقر على رمز القلم الرصاص بجوار شريط الدردشة بعد كتابة الرسالة.

الميزة "مساعدة الكتابة" متاحة حاليًا باللغة الإنجليزية فقط في الولايات المتحدة ومناطق محددة، في حين تعتزم شركة ميتا توسيع دعم اللغات خلال الأشهر المقبلة.

وأوضحت ميتا أن أداة "مساعدة الكتابة" تعتمد على تقنيتها الخاصة للمعالجة، ما يضمن عدم وصول واتساب أو ميتا إلى الرسائل الأصلية أو الاقتراحات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ على الخصوصية. يحتاج المستخدمون إلى تفعيل الميزة يدويًا، ولا تُخزن الرسائل على خوادم ميتا بعد المعالجة.

وعند تفعيلها، تمنح ميزة "مساعدة الكتابة" المستخدمين إمكانية الحصول على عدة صيغ بديلة لرسالتهم، مصممة لتتناسب مع النبرة أو الهدف المطلوب.

على سبيل المثال، يمكن تحويل تذكير مهذب إلى رسالة أكثر فكاهة أو دعمًا، بحسب الحاجة، من دون أن يلاحظ المستلم أي أثر لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تحرير الرسالة.

تدعم هذه الميزة الدردشات الفردية والجماعية، ويمكن للمستخدمين اختيار قبول اقتراحات الذكاء الاصطناعي أو رفضها أو تعديلها.