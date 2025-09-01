تكنولوجيا: مسرب موثوق يؤكد حدث Nintendo Direct في سبتمبر وترقب لإعلانات Metroid Prime 4 وMario

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لم يعد من المفاجئ أن تتحول الشائعات حول حدث Nintendo Direct في سبتمبر إلى حقيقة، خاصة أن الشركة اعتادت تنظيم عروض كبيرة في هذا الشهر قبل معرض Tokyo Game Show.

وقد أكد المسرب الشهير NateTheHate2 صحة هذه التسريبات، مشيرًا إلى أن الحدث سيُعقد غالبًا في 11 أو 12 سبتمبر. ورغم أن الألعاب المخصصة لجهاز Switch 2 لم تُكشف بعد، يتوقع العديد من اللاعبين الإعلان أخيرًا عن موعد إصدار لعبة Metroid Prime 4: Beyond.

من جانبه، كان اليوتيوبر SwitchForce قد شارك تسريبًا مشابهًا في وقت سابق، بينما دعمت تقارير Video Games Chronicle هذه المعلومة.

ومع ذلك، كان الجميع ينتظر تأكيد NateTheHate2، الذي نادرًا ما تخطئ مصادره. وفي تصريحاته على وسائل التواصل الاجتماعي، أكد أن Nintendo ستقيم بالفعل حدث Direct في نهاية الأسبوع الثاني من سبتمبر.

ورغم أن البعض يرى أن الشركة ستتجنب تاريخ 11 سبتمبر الحساس، يعتقد كثيرون أن يوم الجمعة 12 سبتمبر سيكون الأنسب للبث، مع أن Nintendo نادرًا ما تنظم فعالياتها الكبيرة في يوم جمعة.

بالنسبة لمحتوى العرض، لم يكشف NateTheHate2 أي تفاصيل عن الألعاب القادمة لجهازي Switch أو Switch 2. في المقابل، يتوقع SwitchForce أن يكون حدثًا ضخمًا يضم ألعابًا من الطرف الأول والثالث بالإضافة إلى عناوين مستقلة، بل ويحتمل أن يتبعه عرض آخر قريبًا. ومع ذلك، أوضحت مصادر NateTheHate2 أن العرض المؤكد حاليًا واحد فقط.

أما عن لعبة Metroid Prime 4، فلا يزال موعد إصدارها محددًا لعام 2025 بشكل عام، لكن اللاعبين يرون أن الوقت قد حان لتحديد تاريخ دقيق. وزادت حالة الإحباط لدى بعض المعجبين، مثل الموظفة السابقة في Nintendo والمقدمة بودكاست كريستا يانغ، بسبب غياب التحديثات.

ومع ذلك، يبعث الأمل في النفوس حصول المشروع مؤخرًا على تصنيف من ESRB، مما يشير إلى اقتراب الإطلاق.

وفي سياق آخر، قد يشهد الحدث أيضًا احتفالًا بالذكرى الأربعين لسلسلة Super Mario Bros.، خاصة أن الشركة خصصت عرض Direct في سبتمبر 2020 للاحتفال بمرور 35 عامًا على السلسلة.

ورغم ترقب اللاعبين لحزمة جديدة تضم ألعاب Mario الكلاسيكية، إلا أن التركيز الأكبر ينصب على إمكانية الكشف عن لعبة ثلاثية الأبعاد جديدة مخصصة لجهاز Switch 2.

المصدر