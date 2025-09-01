تكنولوجيا: تسريب خطط Honor لإطلاق نسخة بيتا من Android 16 مع تحديد موعد تقريبي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن تظهر نسخة MagicOS 10 أولًا على الإصدارات Mini وUltra من الهاتف الرائد القادم Magic8، بالإضافة إلى بعض الإصدارات المباشرة لخلفائه Magic7 وMagic7 Pro.

وتشير التوقعات إلى أن السلسلة الجديدة ستبدأ بالظهور في أكتوبر 2025، رغم أن شريحة Snapdragon 8 Elite المتطورة، والتي من المرجح أن تعتمد عليها معظم الهواتف، من المقرر أن تُعلن رسميًا في سبتمبر.

ومؤخرًا، ظهر سبب محتمل لهذا التأخير. فقد ذكر المسرب المعروف Wangzai Know-it-All أنه تلقى معلومات من مدير منتج MagicOS في شركة Honor، تفيد بأن النسخة التجريبية العامة القادمة قد لا تكون متاحة قبل سبتمبر 2025.

ويأتي هذا التأخير بينما تتأخر MagicOS بالفعل مقارنةً بنظيراتها المبنية على Android 16 مثل HyperOS 3 وColorOS 16. ومع ذلك، يشير التسريب إلى أن النسخة التجريبية ستتاح لعدد كبير نسبيًا من المختبرين بمجرد توفرها.

في الوقت نفسه، أكد المسرب Digital Chat Station أن بعض هذه الإصدارات الجديدة من أنظمة التشغيل ستشبه إلى حد كبير iOS 26، مع نسخ خاصة من ميزات واجهة المستخدم مثل Liquid Glass ونظام ترتيب الإشعارات.

يبقى السؤال ما إذا كانت MagicOS 10 ستتبع هذا النمط أم لا، إلا أن Wangzai Know-it-All أصر على أن لغة التصميم في النسخة الجديدة ستكون مختلفة بشكل كبير عن MagicOS 9 المعتمد على الذكاء الاصطناعي، وسيكون ذلك واضحًا منذ الوهلة الأولى.

