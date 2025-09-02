تكنولوجيا: إطلاق Samsung Galaxy A17 5G في المزيد من الأسواق الأوروبية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت سامسونج هاتفها الاقتصادي Galaxy A17 5G في المزيد من الدول الأوروبية، بعد أن ظهر أول مرة على الإنترنت في أوائل أغسطس وطرح لاحقًا في المملكة المتحدة والهند في نهاية الشهر الماضي.

يتوفر الهاتف الآن في ألمانيا وهولندا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. يبلغ سعر نسخة 128 جيجابايت في ألمانيا 229 يورو (حوالي 270 دولارًا)، بينما تصل نسخة 256 جيجابايت إلى 309 يورو (حوالي 360 دولارًا).

كما يحصل العملاء الذين يشترون الهاتف قبل 18 سبتمبر عبر متجر سامسونج الإلكتروني في ألمانيا أو تطبيق Samsung Shop على جهاز SmartTag 2 مجانًا، بالإضافة إلى خصم 10 بالمئة عند الاشتراك في برنامج الولاء Samsung Members.

يحتوي Galaxy A17 5G على شاشة Super AMOLED بحجم 6.7 بوصة وبدقة Full HD+، مع معدل تحديث 90 هرتز، ويضم كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل لصور السيلفي. يعتمد الهاتف على معالج Exynos 1330 ويحتوي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط.

ويأتي الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية تشمل مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 5 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

يشمل الهاتف أيضًا مستشعر بصمة جانبي، وتصنيف IP54 لمقاومة الغبار والماء، ويعمل بنظام اندرويد 15 مع واجهة One UI 7، ويحتوي على فتحة لبطاقة microSD لتوسيع مساحة التخزين.

