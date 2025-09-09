تكنولوجيا: آبل تكشف عن AirPods Pro 3 مع تصميم جديد وميزات صحية مبتكرة #AppleEvent

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت أبل اليوم عن AirPods Pro 3 خلال حدث “Awe Dropping”، وهي الجيل الثالث من سماعاتها اللاسلكية المميزة. تأتي السماعات بتصميم محدث يشمل علبة شحن أصغر حجمًا مع زر سعوي مخفي للاقتران، مشابه لتصميم AirPods 4، مما يجعلها أكثر ملاءمة للجيب. السماعات نفسها تتميز بتصميم محسن للراحة مع ساق أقصر قليلاً، لكنها تحتفظ بنصائب السيليكون لعزل أفضل.

تستخدم AirPods Pro 3 معالج H3 الجديد، مما يحسن جودة الصوت وإلغاء الضوضاء النشط (ANC)، على الرغم من أن التحسينات في الصوت وANC ليست كبيرة مقارنة بـ AirPods Pro 2، وفقًا لتقرير Bloomberg. الميزة البارزة هي إضافة مراقبة معدل ضربات القلب باستخدام مستشعرات LED بصرية تقيس تدفق الدم في قناة الأذن، وهي تقنية تم تقديمها سابقًا في Powerbeats Pro 2. البيانات تتزامن مع تطبيقات اللياقة البدنية وتطبيق الصحة على iPhone، لكن إذا كان المستخدم يرتدي Apple Watch، يتم استخدام بيانات معدل القلب من الساعة افتراضيًا. كما أن هناك شائعات عن استشعار درجة الحرارة داخل الأذن، لكن المصدر لم يؤكد توفرها عند الإطلاق.

تدعم السماعات ميزات iOS 26 مثل الترجمة الفورية عبر تطبيق الترجمة على iPhone، مع تحسينات في جودة المكالمات، تسجيل الصوت بجودة الاستوديو، والتحكم في الكاميرا عن بُعد. كما تدعم توقف الصوت تلقائيًا عند النوم. السعر حوالي 249 دولارًا، مع توفر الطلبات المسبقة من 12 سبتمبر والإطلاق في 19 سبتمبر 2025.

تضيف AirPods Pro 3 ميزات صحية تجعلها أكثر من مجرد سماعات صوتية، مما يعزز جاذبيتها لعشاق اللياقة البدنية، لكن غياب تحسينات كبيرة في الصوت وANC قد يخيب آمال بعض المستخدمين الذين يركزون على جودة الصوت.

