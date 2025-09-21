تكنولوجيا: شهادة جديدة تؤكد اقتراب إطلاق OnePlus 15 عالميًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت OnePlus في العام الماضي هاتفها الرائد OnePlus 13 داخل السوق الصيني، وتستعد الشركة الآن للكشف عن خليفته OnePlus 15. فقد حصل الهاتف مؤخرًا على اعتماد في الصين بالرقم PLK110، والآن نال أيضًا شهادة اعتماد لإصداره العالمي.

جاءت الشهادة هذه المرة من هيئة SIRIM الماليزية، بحسب تقرير XpertPick، حيث كشفت الوثائق أن الهاتف يحمل الرقم CPH2747. ومن الجدير بالذكر أن هذا الطراز نفسه حصل سابقًا على اعتماد TÜV SÜD، والذي أشار إلى دعمه لشحن سريع بقدرة 120 واط. في ذلك الوقت لم يكن واضحًا أن الرقم CPH2747 يخص OnePlus 15، لكن بفضل شهادة SIRIM الأخيرة أصبح الأمر مؤكدًا.

طرحت OnePlus هاتف OnePlus 13 في الصين خلال أكتوبر 2024، بينما ظهر عالميًا في يناير 2025، ما يعزز احتمالية اتباع الشركة النهج نفسه مع OnePlus 15.

وفي سياق آخر، ظهر الطراز الصيني للهاتف مؤخرًا على منصة Geekbench، كاشفًا عن اعتماده على معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 مع ذاكرة عشوائية 16 جيجابايت ونظام تشغيل اندرويد 16. وقد حقق الهاتف 3,709 نقطة في اختبار النواة الواحدة و11,000 نقطة في الاختبار متعدد النوى.

إلى جانب ذلك، انتشرت تسريبات جديدة تتحدث عن تجربة عملية مزعومة للهاتف شاركها أحد المسربين.

المصدر