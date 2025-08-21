اغلاق طريق حيوي في الرياض والهيئة الملكية تدعو جميع السائقين إلى استخدام هذه التحويلة المرورية البديلة

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن تفعيل تحويلة مرورية جديدة في أحد أهم الطرق الحيوية والرئيسية في العاصمة الرياض. وبحسب بيان الهيئة فإنّ تفعيل التحويلة المرورية الجديدة سيؤثر على مرور مئات الآلاف من المركبات يوميا في شوارع العاصمة الرياض.

إغلاق طريق حيوي في الرياض والهيئة الملكية تدعو جميع السائقين إلى استخدام هذه التحويلة المرورية البديلة

قالت الهيئة الملكية لمدينة الرياض إنّ تفعيل التحويلة المرورية يهدف إلى استكمال الأعمال في مشروع بناء جسر تقاطع طريق الملك سلمان مع تقاطع طريق أبي بكر الصديق في العاصمة الرياض حيث إن تفعيل التحويلة المرورية الجديدة يأتي ضمن مشروع تنفيذ جسر التقاطع بين الطريقين الذي يتم تنفيذه في الوقت الحالي. ومن المتوقع الإنتهاء من تفعيل التحويلة الجديدة في الفترة القليلة القادمة وذلك وفق ما أشارت إليه الهيئة.

وتسعى الهيئة الملكية من تفعيل التحويلة الجديدة إلى تطوير مشاريع الطرق التي تنفذها الهيئة الملكية لمدينة الرياض وذلك ضمن مشاريع برنامج تطوير الطرق. ومنذ إعلان رؤية المملكة 2030 في عام 2016 نفذت الهيئة مجموعة من مشاريع الطرق التطويرية في العاصمة الرياض حيث قامت بإنشاء العديد من الجسور وافتتاح الكثير من الطرق الجديدة في جميع مناطق العاصمة الرياض.

وتهدف الهيئة الملكية لمدينة الرياض إلى تطوير مشاريع الجسور والطرق في العاصمة الرياض وذلك من أجل تخفيف الإزدحام المروري خصوصاً في ساعات الذروة إضافة إلى تخفيض نسبة وقوع الحوادث المرورية في الطرقات والشوارع الرئيسية والفرعية في العاصمة الرياض، كما تسعى الهيئة أيضا من تفعيل التحويلة الجديدة إلى تسريع أعمال بناء الجسر الجديد وذلك لافتتاحه في الفترة القليلة القادمة.

وتشهد العاصمة الرياض تطورا عمرانيا كبيرا حيث تم افتتاح الكثير من المشاريع العمرانية كما توسعت أعمال البناء والإنشاء لتشمل مناطق واسعة الأمر الذي يتطلب إنشاء مشاريع بنية تحتية في مجال الجسور والطرق. وتسعى الهيئة الملكية لمدينة الرياض إلى تعزيز جودة الحياة في الرياض وذلك من خلال إنشاء مشاريع بنية تحتية عملاقة كما تسعى الهيئة إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحويل مدينة الرياض مركزاً عالمياً تجاريا وسياحيا مهما.

تأثير تفعيل التحويلة المرورية الجديدة:

هناك العديد من التأثيرات التي تنطوي عن تفعيل التحويلة الجديدة وتتضمن التأثيرات التي ستسببها تفعيل التحويلة الجديدة في الآتي :

-تسريع أعمال إنشاء جسر تقاطع طريق الملك سلمان مع تقاطع طريق أبي بكر الصديق.

-تحويل مسار مئات الآلاف من المركبات يومياً إلى شوارع مجاورة.

-تخفيف نسبة الإزدحام في مناطق المشروع.

-تقليل نسبة الحوادث والمخالفات المرورية.

-رفع مستوى جودة الطرق في العاصمة الرياض.

-رفع مستوى جودة الحياة في العاصمة الرياض.